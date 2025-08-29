Безработните в Германия са над 3 млн. души за първи път от десетилетие

Броят на безработните в Германия е надхвърлил три милиона души за първи път от десетилетие насам, сочат данни на бюрото по труда, публикувани в петък. Това повишава залога за бързи резултати от огромните инвестиционни планове на правителството, предава Ройтерс.

Общо 3,02 млн. души са били без работа през август, без да се отчитат сезонните колебания, което е с 46 хил. повече от предходния месец.

„В Германия три милиона не е просто число. От гледна точка на пазара на труда то представлява символичен праг, който разделя силата от слабостта“, коментира Карстен Бржески, глобален ръководител на макроикономическия отдел в ING.

В допълнение към мрачната картина инфлацията се ускори повече от очакваното през август до 2,1% спрямо 1,8 на сто през юли, сочат първоначални данни на федералната статистическа служба, публикувани в петък.

Германия се бори с продължително отслабване на икономиката, а вносните мита на американския президент Доналд Тръмп може да доведат до трета поредна година без растеж за първи път.

„Пазарът на труда все още е повлиян от икономическия спад през последните години“, коментира ръководителят на бюрото по труда Андреа Налес.

Сезонно коригираната безработица е останала стабилна на ниво от 6,3%, в съответствие с прогнозата на анализаторите, участвали в допитване на Ройтерс.

Но търсенето на работна ръка се забавя. През август е имало около 631 хил. отворени работни места, с 68 хил. по-малко спрямо година по-рано.

„Несигурността в световната икономика и агресивната война на Русия срещу Украйна все още водят до икономическа слабост“, коментира министърът на труда Баербел Бас. „Цикличните затруднения продължават да оказват влияние върху пазара на труда и изискват противодействия“.

Бас отбелязва, че правителството предоставя голям инвестиционен тласък на икономиката, включително специален фонд за инфраструктура в размер на 500 млрд. евро, след като облекчи фискалните правила.

„Ръстът на безработицата не е неочакван. Но цифрата показва колко необходими са реформите за по-голям растеж и заетост. Германското правителство ще се съсредоточи върху това“, заяви канцлерът Фридрих Мерц.

Икономисти и бизнес асоциации твърдят, че ще са нужни години, преди разходите на правителството да дадат пълния си резултат и че са необходими допълнителни мерки за справяне с дълбоко вкоренените структурни проблеми в най-голямата икономика в Европа.

„Три милиона безработни е осъдителна присъда за отказа от реформи през последните години“, казва Райнер Дулгер, председател на работодателската асоциация BDA. „Германия се нуждае от истинска есен на реформите“, допълва той.

По-малко пазаруване

Много домакинства спестяват повече, тъй като се притесняват за бъдещето и тази тенденция ще се засили с лошите новини от пазара на труда, дори ако ръстът на безработицата не е много голям и не е изненадващ, казва председателят на института Ifo Клеменс Фуест.

Продажбите на дребно в Германия намаляха повече от очакваното през юли, показаха отделни данни, публикувани в петък, което помрачава перспективите за потреблението през третото тримесечие.

Продажбите на дребно са намалели с 1,5% през юни. Анализатори, участвали в допитване на Ройтерс, прогнозираха спад от 0,4 на сто.

Някои анализатори се надяваха, че с охлаждането на търсенето от чужбина с американските мита местните потребители ще поемат ролята на двигател на икономиката.

„Но тези надежди бяха попарени през юли“, коментира Сайръс де ла Рубия, главен икономист в Hamburg Commercial Bank.