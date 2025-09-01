Инфлацията в еврозоната и заетостта в САЩ ще са във фокуса на инвеститорите през седмицата

Новата световна икономическа седмица започва на фона на отслабена търговска активност заради неработния Ден на труда в САЩ в понеделник, но предстои публикуването на редица важни макроикономически данни и изказвания, които ще бъдат следени внимателно от централните банкери, инвеститорите и анализаторите. Сред акцентите са данните за заетостта в Съединените щати, инфлационните нива в еврозоната, Азия и Латинска Америка, както и ключови показатели за икономическия растеж в някои от водещите икономики.

Новите данни ще помогнат за формиране на очаквания за посоката на паричната политика на Федералния резерв на САЩ, Европейската централна банка, както и на централните банки в Канада, Австралия, Южна Корея, Швейцария и други държави. Политическите събития във Франция и търговските сигнали от Мексико също ще бъдат обект на пазарно внимание.

Индексите на мениджърите по поръчките (PMI) на ISM за САЩ и Caixin/Markit за Китай ще дадат допълнителни насоки за икономическата активност. Според предварителни оценки на S&P Global растежът в развитите страни се е ускорил през август, но част от това движение се дължи на предсрочни поръчки и запаси във връзка с очакваните мита в САЩ. Същевременно, според Oxford Economics, ръстът на развиващите се пазари е отслабнал, като секторът на услугите компенсира частично ново забавяне в производството.

Индексите на Wall Street се понижиха в петък, тъй като спадът на цените на акциите, свързани с изкуствения интелект, допринесе за нестабилността на книжата на технологичните компании. В четвъртък, 4 септември, се очаква финансовият отчет на големия производител на чипове Broadcom. Въпреки това индексът S&P 500 приключи традиционно трудния месец август с ръст от 1,9%, като от началото на годината досега увеличението му достигна около 10 на сто, което е близо до рекордните нива.

На фона на геополитическите рискове златото отново се доближава до историческите си върхове, като в края на август премина цена от над 3400 долара за тройунция. Според анализаторите на XTB посоката на цената му ще бъде повлияна не само от политиката – по-специално от действията на Белия дом, свързани с митата, след като в петък Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, както и със съдебния иск, заведен от члена на УС на Фед Лиса Кук срещу решението на Тръмп да я отстрани от длъжност. Влияние върху цената на ценния метал ще окажат и икономическите данни, които ще определят очакванията за септемврийското заседание на Фед. Ако надеждите за началото на цикъл на понижаване на лихвените проценти нараснат, има вероятност златото да достигне нови рекордни нива. Все пак трябва да се отбележи, че златото се консолидира, откакто достигна предишния си исторически връх през април, поясняват анализаторите.

Северна Америка

Новата седмица започва с по-слаба търговска активност заради неработния ден в САЩ по повод Деня на труда, но вниманието на пазарите се насочва към ключовите макроикономически данни, които ще бъдат публикувани до петък. Сред тях основен акцент пада върху месечния доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ, който ще даде важни сигнали преди септемврийската среща на Фед, посочва Bloomberg.

Докладът ще бъде "вероятно последният тест за евентуално понижение на лихвените проценти", коментира Крис Уилямсън, главен икономист по бизнес въпросите в S&P Global Market Intelligence. По думите му Фед все повече възприема позицията, че всяко ускорение на инфлацията, свързано с митата, ще бъде "умерено или временно", но остава все по-загрижено за състоянието на пазара на труда.

В началото на август изненадващо слабите данни за заетостта в САЩ породиха очаквания, че Фед ще започне отново да понижава лихвите на следващото си заседание през септември, тъй като централната банка предприема мерки в подкрепа на пазара на труда въпреки опасенията от инфлация.

По-лоши от очакваното данни за заетостта през август, които ще бъде публикувани в петък, може да породят опасения за забавяне на икономиката, но също така може да доведат до по-агресивни понижения на лихвите, заяви пред Ройтерс Джак Янасиевич, главен портфолио стратег в Natixis Investment Managers Solutions.

Последните данни на Министерството на труда показват, че равнището на безработица в САЩ остава на ниско равнище – 4,2 процента, но ръстът на заетостта се забавя. "През трите месеца до юли са създадени само 106 хил. работни места, което е най-слабият резултат от 2010 г. насам, изключвайки периода на пандемията", пише в анализ на S&P. Според данни на консултантската компания ADP Research частният сектор е създал едва 155 хил. нови работни места през този период. Въпреки че това представлява леко повишение спрямо миналогодишното равнище от 139 хил., то е под средното месечно ниво за 2023 и 2024 г. от 142 хил. нови работни места.

Част от това забавяне се дължи на загуба на позиции в държавния сектор, включително заради активността на Министерството за правителствена ефективност (Department of Government Efficiency – DOGE), посочва Bloomberg. Анализатори от Goldman Sachs и JPMorgan смятат, че всеки нов разочароващ доклад ще увеличи вероятността Фед да понижи лихвените проценти – нещо, което президентът на Фед Джером Пауъл допусна като възможност в речта си в Джаксън Хол.

Според анализ на германската банка Helaba видимо е повишаването на тревогата във Федералната комисия за отворения пазар (FOMC), тъй като при последната ревизия средното месечно увеличение на заетостта е спаднало до 35 хиляди. В същото време – поради промените в имиграционната политика – Фед счита, че дори ръст от 0 до 25 хил. нови работни места месечно може да се окаже достатъчен за стабилност на пазара на труда. "Вероятността за намаление на основната лихва с 25 базисни пункта на срещата на 17 септември е все по-голяма", пише в седмичния икономически обзор на Helaba.

Данните за заетостта в САЩ ще бъдат публикувани от Бюрото по статистика на труда в петък, като същевременно ще се очаква и "Бежовата книга" на Фед в сряда – сборник от регионални икономически оценки, който се използва от централната банка за подготовка на решенията по паричната политика.

Междувременно през седмицата се очакват изказвания на няколко регионални президенти на Фед, включително Алберто Мусалем (Сейнт Луис), Джон Уилямс (Ню Йорк) и Остан Гулсби (Чикаго). Техните изказвания, макар и преди публикуването на основните данни, ще бъдат проследени внимателно от пазарите.

В допълнение към тези събития в сряда се очакват данните от Министерството на труда за свободните работни места през юли, които според прогнозите на Ройтерс ще покажат спад до едно от най-ниските равнища от 2021 г. насам. Пазарите ще очакват и августовските проучвания на Института за управление на доставките сред производители и доставчици на услуги. В четвъртък правителствените данни за търговския дефицит за юли вероятно ще отчетат рязко нарастване вследствие на увеличен внос в очакване на новите мита, добавя Bloomberg.

В Канада се очакват данни за заетостта в петък. Икономистите на Bloomberg прогнозират, че пазарът на труда в страната остава слаб и "все по-чувствителен към търговските напрежения". Според данните, публикувани в петък от Статистическата служба на Канада, през второто тримесечие канадската икономиката е отбелязала свиване за първи път от близо две години.

Какво ще следим в Европа

В Европа инфлацията остава основна тема. Евростат ще публикува предварителни данни за инфлацията през август във вторник, а анализатори от германската Commerzbank прогнозират леко ускорение на общата инфлация от 1,9 на сто на 2,1 на сто, докато основната инфлация вероятно ще се забави от 2,3 на сто на 2,2 на сто. Според Marketpulse тези стойности се движат около инфлационната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 на сто и не дават основание за промяна в основния лихвен процент на заседанието на 11 септември. "Очакваме ЕЦБ да задържи лихвите без промяна поне до края на годината", коментират анализатори на ING.

Данни за безработицата в еврозоната ще бъдат публикувани в понеделник, а в петък се очакват ревизирани данни за БВП. От понеделник влиза в сила нов протокол, според който медиите вече няма да имат предварителен достъп до статистическите съобщения.

Високопоставени представители на ЕЦБ също ще участват в публични събития тази седмица – Изабел Шнабел и Пиеро Чиполоне ще водят панели на конференция във Франкфурт, а председателят на ЕЦБ Кристин Лагард ще произнесе речи в понеделник и сряда. Нидерландецът Франк Елдерсон, член на Изпълнителния съвет и заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, ще изнесе реч във вторник. Неговите речи често съдържат индикации, свързани с бъдещото възможно направление за паричната политика. След тези събития започва "периодът на мълчание", в който членовете на централната банка не могат да правят публични коментари преди заседанието.

Също така Германия ще публикува данни за поръчките в промишлеността, които ще дадат ранна представа за влиянието на новите американски мита върху европейското производство.

Инфлацията ще бъде във фокуса и на други европейски икономики. В сряда се очаква Турция да обяви, че годишният ръст на потребителските цени се е забавил, но остава над 30 на сто. "Прогнозираме месечна инфлация за август под консенсусната оценка от 1,5 на сто на месечна база, което ще понижи годишната стойност до 32,2 на сто от 33,5 на сто преди месец. На този фон очакваме централната банка да понижи лихвите с още 300 базисни пункта на заседанието през септември", коментират анализаторите на ING в изпратен до редактор на БТА коментар по електронната поща.

В четвъртък се очаква Швейцария да публикува трети пореден месечен доклад за инфлацията с данни малко над нулата преди заседанието на Швейцарската национална банка.

Също в четвъртък Швеция ще обяви данни за индекса CPIF, който е основният показател за инфлация, следен от централната банка Riksbank. Очаква се индексът да достигне най-високото си равнище от началото на 2024 година.

В Обединеното кралство изявлението на високопоставени представители на Английската централна банка в парламента в сряда ще бъде сред най-важните икономически събития. Очаква се в изслушването пред Комисията по финансите да участват гуверньорът Андрю Бейли и други членове, след като през миналия месец беше отчетено оспорвано гласуване на нивото на основната лихва. На тези изслушвания централните банкери традиционно отговарят на въпроси за паричната политика, финансовата стабилност и решенията и докладите за пруденциалното регулиране. Данните за продажбите на дребно във Великобритания ще бъдат публикувани в петък.

Във Франция политическата ситуация остава нестабилна. Министър-председателят Франсоа Байру обяви, че на 8 септември ще се проведе вот на доверие в парламента. Правителството няма стабилно мнозинство и може да бъде принудено да подаде оставка, което би доведело до предсрочни избори. Несигурността вече се отразява на пазарите на държавни облигации – спредът между френските и германските 10-годишни книжа надхвърли 80 базисни пункта, което е най-високото му равнище от април насам, посочва Commerzbank. "В случай на нови избори или понижаване на рейтинга – Франция досега е била до голяма степен пощадена от това – съществува риск спредът да се увеличи до над 100 базисни пункта. Това би превърнало Франция в новата Италия, коментират от Haleba.

Пазарите в Южна и Латинска Америка

В Латинска Америка президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум ще открие новата законодателна сесия в понеделник. Bloomberg съобщава, че инвеститорите ще следят за сигнали относно митническата политика и приоритетите за растеж.

Бразилия ще публикува данни за БВП за второто тримесечие във вторник. Според прогнозата на Bloomberg Economics се очаква растеж от 0,4 на сто на тримесечна и 1,9 на сто на годишна база – най-слабият темп от началото на 2023 година. Чили ще обяви икономическа активност за юли в понеделник, като очакванията са за ръст от 2,2 на сто. В същия ден Перу ще публикува инфлационни данни, а в петък Колумбия ще представи свои данни – анализаторите очакват ръст на инфлацията до над 5 на сто на годишна база.

/БТА/