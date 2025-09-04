Темата за американските мита все повече обърква инвеститорите

Само преди пет месеца американските мита се възприемаха като краен проблем за световните пазари и потенциален спусък на предстояща световна рецесия. Това обаче не се оказа уместно, пише Ройтерс.

Резултатът от съдебното оспорване на митата, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, не доведе до очакваната реакция. Този обрат показва колко объркани са пазарите и бизнесите от целия търговски смут с митническата политика, добавя информационната агенция.

В решение, взето след затварянето на пазарите в петък, разделеният апелативен съд на САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопава използването им като политически инструмент.

Съдът позволява обаче митата да останат в сила до 14 октомври, за да даде на администрацията възможност да обжалва пред Върховния съд на САЩ.

Тръмп разкритикува решението и заяви, че ако митата бъдат премахнати, това ще е пълна катастрофа за страната. „Бедствие“ изглежда като краен подход за връщане на митата до нивата от миналата година, но това би могло да се окаже катастрофа за икономическия план на Тръмп - годишните федерални приходи от мита се насочват към около 300 млрд. долара.

В по-широк план, инвеститорите по целия свят вероятно се колебаят да правят каквито и да било заключения, докато Wall Street не се произнесе след почивния ден в понеделник. Банкови стратези дават три основни предположения, които стоят в основата на относителното безразличие.

„Реципрочните“ мита вероятно ще бъдат отменени от Върховния съд следващата година, смятат анализаторите. Много от митата вероятно ще останат в сила след 14 октомври, след като Върховният съд се съгласи да разгледа делото, и ще действат, докато не бъде взето решение през второто тримесечие на 2026 г. Възможно е Върховният съд да откаже да разгледа делото, но това е много малко вероятно.

Дори ако правомощието за прилагане на тези конкретни вносни мита бъде отнето, приходите биха могли да бъдат събрани под егидата на други търговски закони и конвенции - най-вероятно такива, насочени към специфични сектори или използващи по-утвърдени основания, като например разпоредбите на Раздел 301, използвани срещу Китай през 2018/2019 г.

Вярно е също, че се очакват съдебни оспорвания. Заведени са поне осем дела срещу митата на Тръмп досега.

„Каквото и да реши Върховният съд, в крайна сметка президентът ще запази значителни правомощия да налага мита“, казва икономическият екип на Goldman Sachs.

За засегнатите американски предприятия или отвъдморски страни, или дори за пазарите на облигации, които сега разчитат на математиката на приходите, хоризонтът е покрит с подвижни пясъци.

Решението, взето със 7 срещу 4 гласа от Апелативния съд на САЩ за федералния окръг във Вашингтон, се отнася до законността на „реципрочните“ мита, наложени през април, както и до отделен набор от мита, свързани с фентанила, наложени през февруари срещу Китай, Канада и Мексико. То не обхваща секторните мита върху вноса на стомана и алуминий, които са издадени по силата на друго правомощие, нито пък митата за Бразилия и Индия, които бяха наложени след завеждането на делото.

Според Barclays засегнатите от съдебното решение мита представляват 50% от всички събрани приходи от мита през фискалната година до края на този месец и биха представлявали дори по-голям дял, до 70%, от прогнозираните приходи от мита през 2026 г.

Ако има дори малка вероятност Върховният съд да ги обяви за незаконни, преминаването към секторни или други мита ще започне много скоро, за да се избегне прекъсване и значителен недостиг на приходи.

Какъвто и да е евентуалният резултат, „ако“- и „но“-тата за засегнатите компании и държави стават все повече. Анализаторите на Jefferies посочват, че ако Върховният съд се произнесе против реципрочните мита, тогава американските вносители могат да поискат възстановяване на вече платени мита. Това би било много хаотичен процес.

Нещо повече, те смятат, че изобилието от неформални търговски споразумения с други държави и региони, които са обвързани с тези мита, може да изисква предоговаряне - още един потенциално дълъг и напрегнат период на несигурност, точно като този, който се наблюдава тази година.

„Тъй като се очаква тези тарифи да генерират фискални приходи, решение срещу тях би могло да породи отново въпроси относно фискалната устойчивост на САЩ“, добавят анализаторите, като подчертават, че инвеститорите трябва да следят правната траектория и темпото на новите дела.

Напълно възможно е икономиката да продължи да се развива, независимо от митата и правния развой около тях. В момента се очаква икономиката на САЩ да се разшири с около 3,5% през третото тримесечие. Търговската несигурност обаче няма да изчезне скоро и има потенциал да стане вредна за икономиката.