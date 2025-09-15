Годишната инфлация у нас през август се запазва на ниво от 5,3%

Месечната инфлация в България за август 2025 г. е 0,1%, а годишната – спрямо август 2024 г. – се запазва на ниво от 5,3%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през юли до 5,3%. За сравнение, през януари беше отчетена годишна инфлация от 3,8%, а през февруари и март се задържа на 4%. Годишната инфлация през април се забави до 3,5%, но отново тръгна леко нагоре през май, достигайки 3,7%, и през юни - до 4,4%.

На месечна база през август се наблюдава инфлация от 0,1%, след като през юли беше 1,7%, през юни - 0,4%, а през май бе 0,0%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през през август спрямо предходния месец се наблюдава при направленията „Съобщения“ (0,9%), „Разнообразни стоки и услуги“ (0,7%) и „Ресторанти и хотели“ (0,6%). Намаление е регистрирано при „Облекло и обувки“ (-2,5%) и „Транспорт“ (-0,6%).

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 15,8%, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 41,4%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, през август месечната инфлация е 0,1%, забавяйки се спрямо 1,4% през юли, а годишната е 3,5%, ускорявайки се спрямо 3,1% през предишния месец.

Източник: НСИ

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,2%, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 3,4%.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 13,9%, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 34,3%.

Според индекса на цените за малката кошница през август 2025 г. цените на стоките и услугите се увеличават с 0,2% на месечна база и увеличение с 4,7% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец, като при услугите увеличението е с 0,1%, при нехранителни стоки – с 0,2%, при хранителни продукти - също с 0,1%.