Паричната и лихвената статистика ще са на на фокус през седмицата

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (22 септември) честваме Независимостта на България, провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година.

Във вторник (23 септември) от Българската народна банка ще разберем каква е паричната статистика през август.

Националният статистически институт ще обяви индекса на разходите за труд за второто тримесечие на тази година.

Пак от статистика ще научим как са се движили цените на жилищата през второто тримесечие.

В сряда (24 септември) няма обявени събития.

В четвъртък (25 септември) централната банка ще даде данни от лихвената статистика от август.

От националната статистика ще научим данни за системата на здравни сметки за 2023 г.

В петък (26 септември) няма обявени събития.