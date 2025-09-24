Историческата криза при какаото се смекчава с увеличаването на реколтата

Кризата с какаото в света най-сетне показва признаци на обрат, тъй като по-добрите реколти в Южна Америка и намаляващото търсене очертават пореден излишък в предлагането, пише Bloomberg.

Според прогнозите производството ще надвиши потреблението с около 186 хил. тона през сезон 2025-2026 г., който започва следващия месец, сочат средните очаквания на 13 анализатори и търговци, събрани от Bloomberg. Това би било два пъти повече от размера на излишъка в сегашния сезон, сочи допитването.

Подобрението ще помогне за запълване на запасите в света, които намаляха след няколко поредни лоши реколти в Западна Африка, голям производствен регион. Това тласна фючърсите в Ню Йорк нагоре с над четири пъти през последните три години, като те достигнаха рекорд през декември и повишиха цените на шоколада за потребителите.

Макар че все още са на исторически връх, цените намаляха с около 40% тази година, тъй като потребителите купуват по-малко шоколад, а шоколатиерите променят рецепти. В съчетание с перспективата за по-добра реколта това може да ограничи нови силни ръстове на цените.

„Очаква се цените да започнат да намаляват в краткосрочен и средносрочен план“, казва Оран ван Дорт, анализатор в Rabobank, в кулоарите на Европейския форум за какаото миналата седмица.

Цените на какаото започват да намаляват, като фючърсите са надолу с около 40% тази година след достигането на рекорд през декември. Голяма част от подобряването на предлагането идва от Южна Америка. Графика: Bloomberg LP

Производители в Гана и Кот Д’Ивоар, най-големите страни производителки в света, получават фиксирана цена, определена от правителството, което ограничава непосредствените ползи от поскъпването на какаото. Пазарите в другите страни са либерализирани и силното повишаване на цените стимулира земеделците да разширят насажденията си, сега дърветата започват да дават плод.

Очаква се производството в Еквадор, третия по големина производител, да нарасне с около 5% до 580 хил. тона през следващия сезон благодарение на по-добрата реколта и новите насаждения, казва Хулио Москосо, търговски директор в компанията Latam Commodity Traders, в кулоарите на събитието в Европа.

В съчетание с увеличаването на реколтата в страни като Перу, Колумбия и Венецуела това може да повиши производството в Южна Америка със сто хиляди тона, ако климатичните условия не се влошат, смята Владимир Зентек, съдружник в търговския отдел на компанията StoneX Group.

Скъпите зърна подлагат на натиск и търсенето на какао, тъй като шоколатиерите повишават цените на продуктите си. Това също създава условия за възможен излишък. Анализаторите и търговците, участвали в допитването, отбелязват, че потреблението ще продължи да се забавя, тъй като потребителите ограничават разходите си, а някои шоколатиери купуват по-малко или използват алтернативи на какаото, за да намалят цените.

Преработването на зърна намаля в Европа, Азия и Северна Америка през второто тримесечие, а данните за следващото може да покажат нови спадове, допълват те.

Но производството в големите страни производителки в Западна Африка все още не успява да се възстанови на върховите си нива поради неблагоприятното време, остаряването на дърветата и разпространението на болести по реколтата. Това остава основен риск за доставките.

Очаква се производството в страната да достигне 1,8 млн. тона, сочат средните прогнози на петима търговци, участвали в допитването, които казват, че това би било почти непроменено ниво спрямо сегашния сезон.

Търговците наблюдават климатичните условия, тъй като завръщането на дъждовете повишава влажността на почвата след един от най-тежките сухи периоди в историята през юли и август.

„Въпреки че през последната седмица валежите се подобриха и прогнозите за следващите дни сочат още валежи, като цяло климатът не беше идеален за производството през 2025-2026 г. Времето през последните два месеца най-вероятно е довело до известно намаление на прогнозите за производството“, отбелязва Ван Дорт.