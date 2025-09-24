Британските търговци на дребно се готвят за поредна трудна Коледа

Британските търговци на дребно се готвят за трудна Коледа. С поредното покачване на цените на живот и предстоящото обявяване на новия държавен бюджет в разгара на празничния сезон, така нареченото „златно тримесечие“ може да бъде помрачено, пише Андреа Фелстед за Bloomberg.

Продажбите на дребно бяха доста добри през последните месеци, като горещото лято подтикна потребителите да се сдобият с леки дрехи и да запалят барбекютата си, посочва анализаторът. В същото време Kingfisher, собственик на веригата за самообслужване B&Q, също отбеляза двуцифрен ръст в търсенето на стоки за кухни и бани.

Британците се събираха и в пъбовете, а август се оказа първият положителен месец за хотелиерската индустрия от април насам, според CGA RSM Hospitality Business Tracker. Ресторантите не се представиха толкова добре - освен тези, които не са на брега. Заведенията за хранене обикновено се представят по-слабо, когато температурите се повишат.

Но с настъпването на есента тревогата се засилва. Хранителните продукти поскъпват, тъй като по-високите данъци за работодателите се сблъскват с пиковете в цените на някои стоки като говеждо месо и кафе. Заплатите растат по-бързо от потребителските цени, но с малка разлика. А с инфлация от близо 4% по-нататъшни намаления на лихвените проценти от страна на Английската централна банка (АЦБ) са изключени.

Междувременно пазарът на труда започва да се охлажда. Изпълнителният директор на Next Саймън Улфсън заяви миналата седмица, че забавянето на пазара на труда е една от причините, поради които той е предпазлив по отношение на втората половина на финансовата година на компанията за търговия на дребно. Икономиката не страда от масови съкращения – загубата на работа е това, което кара хората да намаляват разходите си най-много – но има по-малко свободни работни места, което затруднява влизането или завръщането на пазара на труда. Улфсън посочи, че макар да не очаква Великобритания да се изправи пред „преломна точка, пропаст или момент, който ще хвърли икономиката на страната в драматична рецесия“, растежът ще бъде „в най-добрия случай слаб“.

При тези условия търговците на дребно не очакват Коледа да бъде катастрофална – често пренебрегваме предпазливостта, когато времената са трудни, и компенсираме мрачното настроение с доза шопинг терапия. Но бизнесът очаква, че британците ще искат да извлекат максимална полза от парите си за празниците, допълва още Андрея Фелстед.

Този месец търговците на дребно представиха празничните си колекции, за да привлекат потребителските списания да представят продуктите им, което може да им помогне да се разпродадат бързо. Предлаганите продукти дават и представа за това, което те очакват от коледния сезон.

Вземете модата за пример, призовава експертът. През последните няколко години изборът на търговците на дребно се фокусираше върху парти облекла с пайети. Това е рисковано: ако блестящите рокли или сака не се продадат преди декемврийските офис партита и излизания с приятели, вероятно ще бъдат слабо търсени през януари. Но тази година супермаркетите Tesco и J Sainsbury, които имат големи търговски вериги за облекло, намаляват блясъка и предлагат повече сатен и кадифе с дантелени орнаменти. Това работи, ако потребителите празнуват у дома, а дрехите могат да се носят и дълго след като украсите са свалени. Роклите с дантелени орнаменти могат да се комбинират с удобни плетива и ботуши, например.

Цените също така се и контролират. Британският клон на американския гигант за играчки Mattel поддържа коледната си гама между 10 паунда (13,50 долара) и 150 паунда, така че има играчки за всеки бюджет, като любимите Barbie и Hot Wheels са достъпни в този диапазон. По-скъпите артикули, като комплектите Barbie, се предлагат с много части и аксесоари, което дава на децата повече забавление за вложените пари.

Когато не е възможно да се намалят цените, например в ресторантите за ежедневно хранене, които се сблъскват с по-високи разходи за храна и труд, някои предприемат мерки, за да предложат по-висока стойност. От октомври италианската верига Zizzi, част от Azzuri Group, ще предлага прясна паста, по-висококачествено тесто за пица и машини за захарен памук, за да разнообрази десертите. Стратегията на Zizzi отразява факта, че хората по-рядко се хранят навън. Когато го правят, те искат по-запомнящо се преживяване.

Търговците на дребно и ресторантите са предпазливи с право, защото този празничен сезон идва с още един неизвестен фактор: обявяването на новия бюджет. Министърът на финансите Рейчъл Рийвс ще разкрие плановете си на 26 ноември – точно преди традиционно най-натоварения уикенд за пазаруване през годината.

Има тревоги, че потребителите ще се въздържат от разходи поради риска от потенциално увеличение на данъците. Ако това се случи, ще се повтори ситуацията от 2024 г., когато седмиците преди фискалното събитие в края на октомври се отразиха на доверието и продажбите.

Дори ако резултатът е по-добър от очаквания, всяко облекчение може да дойде твърде късно. Всяко колебание в пазаруването през ноември може вече да е принудило веригите да правят отстъпки от страх да не загубят изцяло продажбите си, което да се отрази на печалбата им. Офертите за Черния петък вероятно ще започнат по-рано от всякога. За заведенията и търговците на дребно по-благоприятен бюджет може да бъде по-полезен: техните важни седмици са дните преди Коледа и между коледните и новогодишните празненства.

Празничните разходи понякога опровергават най-мрачните прогнози. Преди две седмици веригата универсални магазини John Lewis съобщи, че стартът на коледната ѝ кампания е преминал добре и че е оптимистично настроена за празничния сезон, вероятно защото нейната клиентска база се състои предимно от по-възрастни и по-заможни собственици на жилища.

Магазините и ресторантите, които се подготвят за бурен търговски период, ще се надяват, че песимизмът им в крайна сметка ще се окаже неоснователен. Каквото и да се случи, едно е сигурно: януари, когато ще пристигнат сметките за кредитните карти от миналия месец и хората започват диети, ще бъде още по-лош.