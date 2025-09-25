Изследователи: Икономическият растеж в Германия няма да продължи без реформи

Икономиката на Германия е напът да се възстанови благодарение на бързото фискално разширяване, но този тласък ще се окаже временен, освен ако правителството не се заеме с фундаменталните проблеми. За това предупреждават водещите изследователски институти в страната, цитирани от Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 0,2% тази година след две години на свиване, се посочва в обща прогноза, която се публикува два пъти годишно. След това се очаква растежът да се ускори до 1,3% през 2026 г. и 1,4% през 2027 г. Прогнозите за тази и следващата година са почти без промяна спрямо пролетния доклад на институтите.

„Германската икономика все още е на нестабилна основа“, посочи в изявление Джералдин Дани-Кнедлик, икономист в Германския институт за икономически изследвания в Берлин. „Тя ще се възстанови значително през следващите две години. Въпреки това, предвид продължаващите структурни слабости, този импулс няма да продължи дълго.“

Правителството на канцлера Фридрих Мерц се опитва да осигури възстановяване в най-голямата икономика в Европа след споразумение за инвестиране на стотици милиарди евро в инфраструктура и отбрана. Макар това да подобри настроенията сред бизнеса, нараства и търсенето на по-фундаментални реформи. Скептицизмът по отношение на способността на кабинета да взема трудни решения вече е оставил следа, като доверието на бизнеса неочаквано спадна този месец.

Бизнес моделът на страната е подложен на натиск от няколко фронта, включително чрез митата на американския президент Доналд Тръмп. Въпреки че Европейският съюз (ЕС) сключи споразумение с Тръмп, с което се определят мита от 15% за повечето пратки към САЩ, остава несигурността около въпроса колко трайно ще се окаже тази договорка. Междувременно автомобилната индустрия в Германия се бори с труден преход към електрически превозни средства.

Производственият сектор ще продължи да се затруднява през следващите години поради намаляващата конкурентоспособност и митата, предупреждават институтите. Тъй като износът вече не е двигател на икономиката, възстановяването ще се концентрира в местната икономика, добавят те.

Изследователите посочват, че „структурните проблеми само се прикриват“, защото не се провеждат фундаментални реформи за укрепване на икономиката. Наред с прогнозите си, те публикуваха списък с 12 мерки, които правителството трябва да предприеме, за да стимулира дългосрочното разрастване. Те включват гарантиране, че вътрешните регулации не са по-строги от тези в други юрисдикции, стабилизиране на разходите за социално осигуряване и увеличаване на стимулите за гражданите да работят.

„Ако тези реформи бъдат приложени своевременно, това не само ще укрепи дългосрочния потенциал за растеж на германската икономика, но и ще я стимулира в краткосрочен план“, се казва в изявлението.