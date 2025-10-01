Инфлацията в еврозоната се ускорява, оставяйки ЕЦБ нащрек

Инфлацията в еврозоната през септември се е ускорила на фона по-високите цени в сектора на услугите и по-малкия спад в разходите за енергоизточници. Това вероятно ще засили залозите, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще задържи лихвените проценти без промяна за известно време, предава Ройтерс.

През септември инфлацията във валутния съюз се е ускорила до 2,2% в сравнение с отчетените 2% през август, показаха данни на Евростат от сряда. Резултатът отговаря на очакванията на инвеститорите и икономистите.

По-внимателно следеният основен измерител, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, междувременно остава стабилен на ниво 2,3%.

ЕЦБ остава спокойна

Въпреки че Европейската централна банка прекара последните четири години в борба с упоритата инфлация, малко вероятно е днешният доклад да предизвика прекалено много притеснения сред финансистите. По-широките икономически тенденции сочат, че това е временно явление и цифрите скоро могат да се върнат към, а след това и под целта на ЕЦБ от 2%.

„Рисковете за инфлацията изглеждат доста ограничени и в двете посоки“, заяви във вторник председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „С лихви, които сега са на ниво от 2%, сме в добра позиция да реагираме, ако рисковете за инфлацията се променят или ако възникнат нови сътресения, които заплашват нашата цел“, добави тя.

Все пак има вероятност някои централни банкери да използват данните за септември като аргумент срещу по-нататъшно облекчаване на паричната политика. Базираната във Франкфурт финансова институция почти със сигурност ще запази разходите по заемите без промяна за трето поредно заседание на 30 октомври.

Инвеститорите са доволни от тази перспектива и оценяват възможността за поредно понижение на лихвите по-късно през годината на едва 10%. Те виждат само 30% вероятност за намаление до средата на 2026 г.

Страховете за прекалено забавяне на инфлацията остават

Вместо да се притесняват от пореден ценови натиск, някои представители от ЕЦБ всъщност се опасяват, че инфлацията ще стане прекалено бавна.

Банката предвижда тя да се забави до 1,7% през следващата година и да се задържи под целта в продължение на шест поредни тримесечия - достатъчно дълъг период, за да могат търговците на дребно и работодателите да променят поведението си по отношение на ценообразуването и определянето на заплатите.

Ако това се случи, според някои финансисти, ниският ръст на цените може да се затвърди, подобно на десетилетието преди пандемията от Covid-19, когато ЕЦБ не успя да се върне към целта си, въпреки че намали лихвите под нулата и отпечата трилиони евро, за да стимулира растежа.

Тяхното становище се подкрепя от слабите данни за промишлеността, инвестициите и потреблението на домакинствата, които сочат към по-нататъшно забавяне на икономиката, затруднена и от американските мита.

Ще отнеме време, докато картината се изясни, което предполага, че ЕЦБ ще изчака, преди да промени лихвите отново след осем поредни намаления от миналата година насам.