Лагард: Рисковете за инфлацията са доста ограничени и в двете посоки

Няма сериозни заплахи за инфлационната перспектива в еврозоната, но финансистите трябва да останат бдителни. Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

„Рисковете за инфлацията изглеждат доста ограничени и в двете посоки,“ посочи тя по време на реч в Хелзинки във вторник. „С основни лихвени проценти вече на ниво 2%, ние сме в добра позиция да реагираме, ако рисковете за инфлацията се изместят или ако възникнат нови шокове, които застрашават целта ни“, добави централният банкер.

Коментарите ѝ потвърждават, че ЕЦБ не бърза да понижава допълнително разходите по заемите, след като намали депозитната ставка наполовина в рамките на една година и наблюдава икономика, която запазва растеж въпреки търговските сътресения, предизвикани от митата на американския президент Доналд Тръмп.

„Днес сме на добро място, но това място не е фиксирано. Нашата задача е да го поддържаме с гъвкавост, скромност и твърдо стъпили на данните решения“, заяви председателят на ЕЦБ.

Според нея засега по-високите мита не оказват голямо влияние върху цените в еврозоната, въпреки че възраждането на подобно търговско напрежение е сред водещите рискове.

„Без ответни мерки и с покачващ се валутен курс, досега митата имаха малък инфлационен ефект, като неблагоприятните им последици се ограничиха основно до растежа,“ каза Лагард, добавяйки, че споразумението на Европейския съюз (ЕС) със САЩ е намалило несигурността „по-бързо, отколкото очаквахме.“

Инфлацията в еврозоната вероятно се е ускорила този месец, достигайки 2,2%, след като през предходния месец съвпадна с целта на ЕЦБ от 2%, според проучване на Bloomberg. Данните за ценовия натиск в региона ще бъдат публикувани в сряда.

В понеделник главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн заяви в подобен тон, че не вижда значителни рискове за инфлацията в която и да е посока.