Китай се хвали със своите технологии и амбиции, но няма достатъчно отговори за търговията

Руските посетители – държавни служители, бизнесмени и медии – бяха много, но единственият американец, който се появи на гигантското високотехнологично търговско изложение в края на септември в централен Китай, беше Илон Мъск – или поне неговият безтелесен глас, който се разнесе от видеоклип на Tesla, представящ „хуманоидни роботи“.

Щандът на Tesla беше един от стотиците на панаира на зашеметяващи и понякога странни технологични иновации. На изложението бяха представени боксови роботи, роботи, които почистват тоалетни, роботи за емоционална подкрепа на възрастни хора, автоматизирани полицейски ванове, самоуправляема яхта и много от над 100-те китайски марки електромобили, които се конкурират все по-ожесточено за пазарен дял.

Огромното разнообразие от китайски джаджи и устройства, представени на изложението, запълни площ, по-голяма от 21 футболни игрища. То показа успеха на Китай в превръщането на огромния си производствен сектор, някога движен почти изцяло от евтина работна ръка, в икономически гигант, все повече движен от иновации и владеенето на напреднали технологии, които преди бяха доминирани от САЩ, пише The New York Times.

Но в момент на нарастващи търговски напрежения, на фона на тревогата както в богатите, така и в бедните страни заради наводнението от китайски износ, изложението повдигна и трудни въпроси: кой ще купи всички тези продукти? И могат ли компаниите, които ги произвеждат, да реализират печалба?

Уан Хао, шефът на комунистическата партия в провинция Джъдзян, чиято столица е Ханджоу, заяви, че дигиталната икономика формира повече от 50% от общия производствен обем в провинцията, която някога е била предимно аграрен регион, известен с чая си и копринените буби. Той добавя, че Китай иска да „работи с всички страни, за да проучи новия син океан на дигиталната търговия и да напише нова глава на взаимноизгодното сътрудничество“.

За президента Тръмп обаче такова сътрудничество означава, че Китай „ни е ограбил и ни е оставил да умрем“, както заяви през април.

Без да споменават президента Тръмп, организаторите на изложението бяха нетърпеливи да покажат, че американските усилия да изолират Китай са се провалили. В изявление те се похвалиха, че 11 хил. международни купувачи са се регистрирали за участие, което е с 64% повече от миналата година, „подчертавайки разширяващия се глобален обхват на изложението“.

Обиколката на китайски високотехнологични компании в делтата на река Яндзъ, организирана миналата седмица за чуждестранни журналисти от Министерството на външните работи, носи същото послание: независимо от усилията на администрацията на Тръмп да спре Китай и от проблемите, пред които може да е изправена китайската икономика, развитието на изкуствения интелект, роботиката и другите цифрови индустрии в Китай продължава с пълна сила.

„Ако ви блокират, винаги можете да намерите друг начин“, казва Конг Фуан, секретар на Комунистическата партия в Центъра за развитие на чуждестранните инвестиции в Хунцяо – правителствена служба в Шанхай, която работи за привличане на чуждестранни инвестиции и таланти и за подпомагане на китайските компании да „излязат на световния пазар“.

Докато САЩ затрудняват и оскъпяват наемането на чуждестранни работници от компаниите, „ние винаги сме отворени за таланти от цял свят“, казва Конг.

Китай въвежда нов тип виза, която има за цел да улесни завършилите престижни университети в областта на науката, технологиите, инженерството или математиката да пътуват до Китай, за да учат или да правят бизнес.

В Хъфей, град на запад от Шанхай, който се превърна от занемарен провинциален град в център за високи технологии, компанията за изкуствен интелект iFlyTek представлява мощен упрек срещу политиката на Тръмп към Китай. Компанията представи широка гама от нови продукти, разработени откакто първата администрация на Тръмп през 2019 г. я включи в черния списък на САЩ с 28 китайски компании поради опасения за ролята им в предполагаеми нарушения на човешките права. Тази мярка ефективно попречи на iFlyTek да купува американски продукти, но не забави амбициите ѝ.

Оттогава насам компанията се премести в обширен нов офис кампус, който е поразително футуристичен.

Новоразработените продукти включват устройство за оценяване на училищни изпитни работи и чатбот с изкуствен интелект, който може да отговаря на въпроси, изговорени в микрофон, на шест различни езика, включително китайски, английски и руски. Отговорите се появяват на екран. (На въпроса защо Русия е нахлула в Украйна, чатботът посочва руските опасения за сигурността, но също така казва, че президентът Владимир Путин е насърчавал лъжлива пропаганда и е използвал войната, за да отклони вниманието от „стагниращата икономика“ на Русия.)

Чън Чън, генерален мениджър на потребителската бизнес група на iFlyTek, отговаряща за превода с изкуствен интелект, заяви, че целта на изпитната машина, която позволява на учителите да оценяват документи, без да ги четат, не е да елиминира учителите, а да „им помогне да използват времето си по-добре за по-креативни, важни неща“.

От време на време ограниченията върху износа на усъвършенствани американски чипове с изкуствен интелект за Китай, които според нея са „най-добрите за обучение на големи езикови модели“, не са навредили на компанията, настоява тя, добавяйки, че китайската компания Huawei предоставя адекватни заместители.

Цената на акциите на iFlyTek, чийто най-голям акционер е държавната компания China Mobile, се е увеличила повече от два пъти, откакто Тръмп наложи санкции. Последните търговски търкания между САЩ и Китай са оказали слабо влияние върху пазарната стойност на компанията.

Съобщенията от миналата седмица, че Китай е забранил на най-големите си технологични компании да купуват от американската компания Nvidia, която продава най-модерните чипове за изкуствен интелект, затвърдиха посланието, че Китай може да се справи сам.

Опитът да се гарантира, че наистина може да се справи, е крайъгълен камък на китайската държавна политика при управлението на висшия китайски лидер Си Дзинпин. През последните години Си редовно призовава за „разчитане на собствените сили“, възкресявайки китайски израз, който е бил използван от Мао Дзедун за насърчаване на катастрофална политика на икономическо задоволяване на собствените потребности, която отряза Китай от света и направи народа му по-беден.

Версията на Си не цели да изолира Китай, а да гарантира, че партията запазва контрол над всичко чуждо, което би могло да оспори националния суверенитет. В света на високотехнологичните иновации президентът заяви на заседание на Политбюро през април, че това означава създаването на „автономно контролируема“ екосистема от хардуер и софтуер с изкуствен интелект.

Има сериозни ограничения за това докъде може да стигне Китай сам, както се вижда от глада за чуждестранни продажби, демонстриран от много от високотехнологичните компании, предлагащи своите стоки.

Китай е натрупал все по-големи търговски излишъци, които миналата година формираха до половината от икономическия растеж на страната и помогнаха за притъпяване на болката от дългогодишен срив на имотния пазар.

Търговията на Китай със Съединените щати рязко се сви, откакто Тръмп встъпи в длъжност тази година, засегната от несигурността около митата. Но общият му излишък е напът да надхвърли дори огромната разлика от миналата година от близо 1 трлн. долара.

И дали наистина може да се справи без най-модерните американски чипове с изкуствен интелект, е отворена тема за дебат. На изложението в Ханджоу, Чън Дзясин, маркетинг мениджър на Unitree Robotics, говори развълнувано за пробивите на китайската компания в разработването на човекоподобни роботи, които могат да танцуват и да се боксират. Но тя избягва всички въпроси относно ефекта от ограниченията за износ на чипове от САЩ и общите търговски търкания. „Не е удобно да се отговори“, казва тя.

Компанията, която може би би могла да даде най-ясния отговор, е DeepSeek –малък китайски стартъп, който миналата година изуми Силициевата долина, като представи нова система с изкуствен интелект, която, използвайки чипове на Nvidia, отговори на възможностите на чатботове, разработени на много по-висока цена от гиганти като OpenAI и Google.

DeepSeek има щанд на дигиталното изложение в Ханджоу. Но, вероятно предпазлива да отговаря на чувствителни въпроси относно това дали е забавила пускането на нов модел с изкуствен интелект това лято поради проблеми с произведените в Китай заместители чипове, тя оставя щанда си на изложението без надзор. Оставя плакат с логото си и не предоставя никаква друга информация.