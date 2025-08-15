Китай организира „олимпийски игри за роботи“ с хуманоиди от 16 държави

Китай стартира тридневно спортно събитие за хуманоидни роботи в петък, стремейки се да подчертае напредъка в изкуствения интелект (AI) и роботиката с 280 отбора от 16 държави, състезаващи се в Световните игри на хуманоидните роботи, съобщава Ройтерс.

Роботите ще се състезават в спортове като футбол, лека атлетика и тенис на маса, както и ще преминават през конкретни за роботите предизвикателства – от сортиране на лекарства и работа със суровини до почистване.

Отборите са от страни като САЩ, Германия и Бразилия, като 192 представляват университет, а 88 – частни компании. Сред участниците са роботите от китайски компании като Unitree и Fourier.

Местното правителство на Пекин е сред организаторите на събитието, подчертавайки акцента, който китайските власти дават на зараждащата се индустрия на роботите и отразявайки по-широките амбиции на страната в изкуствения интелект и автоматизацията.

Натискът на Китай в сферата на роботиката се случва, докато страната се бори със застаряването на населението и забавящия се икономически растеж.

Секторът е получил държавни субсидии за над 20 млрд. долара през последната година, а Пекин планира да създаде фонд на стойност 1 трлн. юана (137 млрд. долара) в подкрепа на стартъпи в областта на AI и роботиката.

През последните месеци Китай организира от широко отразявани събития в областта на роботиката, включително събитие, което нарече първия в света маратон за хуманоидни роботи в Пекин, конференция за роботи и откриване на магазини, посветени на хуманоидни роботи.

Маратонът обаче привлече критики, след като няколко робота изпуснаха дим по време на състезанието, а други не успяха да завършат маршрута, повдигайки въпроси за настоящите възможности на технологията.

Въпреки това, макар че някои може да възприемат подобни състезания и събития като рекламни трикове, експерти от индустрията и участници ги смятат за важни катализатори в напредъка на хуманоидните роботи към практическо приложение в реалния свят.

В доклад от миналата седмица анализатори от Morgan Stanley отбелязаха ръста в посещаемостта на последната конференция по роботика от страна на широката общественост в сравнение с предишните години. Според тях това показва „как Китай, не само висшите държавни представители, възприема концепцията за въплътена интелигентност“.

„Вярваме, че този широко разпространен интерес може да бъде от решаващо значение за продължаващата лидерска позиция на Китай в надпреварата за хуманоиди, като осигурява необходимите таланти, ресурси и клиенти за стимулиране на развитието на индустрията и дългосрочното ѝ внедряване“, заявиха те.

Booster Robotics, чиито хуманоидни роботи се използват от екип на университета Цинхуа във футболното състезание, разглежда футбола като ефективен тест за технологиите за възприятие, вземане на решения и контрол, които по-късно могат да бъдат внедрени във фабрики или домове

„Играта на футбол е тестово и тренировъчно поле, което ни помага да усъвършенстваме нашите способности“, заяви Джао Мингуо, главен учен в Booster Robotics.