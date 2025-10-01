Засегната от митата на Тръмп, останалата част от света бърза да сключи нови търговски съюзи

Вносните мита на президента на САЩ Доналд Тръмп вдъхнаха живот на застинали преговори за свободна търговия по целия свят и доведоха до безпрецедентен темп на сключване на съюзи между партньори, които се опитват да компенсират загубите на износ за САЩ, пише Ройтерс.

След преизбирането на Тръмп миналия ноември Европейският съюз сключи споразумения за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур, Мексико и Индонезия и насочва поглед към четвърто с Индия до края на тази година.

ЕС не е сам. Меркосур постигна споразумение за свободна търговия с Европейската асоциация за свободна търговия с четири страни членки и поднови преговорите с Канада, които бяха блокирани през 2021 г.

Индия и Нова Зеландия съживиха преговорите след десетгодишна пауза, а Обединените арабски емирства подписаха три търговски споразумения в един ден през януари.

Брюксел заяви ясно, че новите съюзи са част от реакцията му на „неоправданите“ американски мита от 15% върху стоки от ЕС и на свръхпредлагането и ограниченията на Китай върху износа на критични минерали, от които съюзът се нуждае за зеления си преход.

Страните поглеждат отвъд САЩ

Новите търговски споразумения може да не компенсират напълно загубите в търговията с по-протекционистичната Америка, времето ще покаже. Но все пак конкурентни икономики бяха подтикнати към действия.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви пред депутатите миналия месец в дебат за едностранното митническо споразумение между ЕС и САЩ, подписано в края на юли, че САЩ, които представляваха 17% от търговията с ЕС миналата година, „не са единственият дивеч в града“.

„Трябва да се погрижим и за останалите 83%. Това означава продължаване на усилията ни да диверсифицираме отношенията си“, добави той.

Посланието беше възприето от страни, които преди време не бяха склонни да отворят пазарите си, включително Индия и Франция, чието противопоставяне на споразумението между ЕС и Меркосур беше смекчено.

Тенденцията беше приветствана и от генералния директор на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала, доколкото споразуменията са съобразени с правилата на СТО.

„Членовете договарят още споразумения помежду си, които спомагат за диверсифицирането на търговията, това подкрепя СТО. Това не е конкуренция, тъй като повечето от тези споразумение се основават на нашата платформа“, каза тя миналия месец.

Краткосрочните последици от споразуменията са ограничени

Но ще компенсират ли новите съюзи американските мита?

В краткосрочен план не. Последиците от американските мита са непосредствени, докато ползите от новите търговски споразумения ще се усетят след години поради вероятно дългите процеси на одобрение и пониженията на митата, които често се правят след пет до десет години.

Но инвестициите на страните, за да използват тези ползи, може да започнат по-скоро.

В по-дългосрочен план не е ясно. Новите търговски споразумения ще допринесат за незначителен икономически растеж, докато износът на ЕС за САЩ и Китай, където търсенето на стоки от съюза намаля, съставляваше около 4% от неговия брутен вътрешен продукт. Но той няма да бъде изгубен изцяло.

Никла Поатие, сътрудник в института „Брюгел“, казва, че според средните прогнози последиците от митата на Тръмп върху износа на ЕС са за спад на БВП на блока с 0,2-0,3%, въпреки че последиците от несигурността за корпоративните инвестиции може да са по-сериозни.

Поатие отбелязва, че търговските споразумения имат и политическа стойност, като предлагат стабилни отношения в момент, когато САЩ подкопават световния икономически ред и налагат споразумения, които не отговарят на правилата на Световната търговска организация.

„Целта е да се гарантира, че търговските отношения няма да разчитат само на международни правила, които съвсем не са толкова твърди напоследък, а ще бъдат обвързани и с двустранен договор“, коментира той.

Може да се появи мрежа от споразумения, подкрепящи мултинационална система, но изключваща САЩ и до известна степен Китай.

Сабине Веянд, генерален директор по въпросите на търговията в ЕК, каза на заседание на Европейския парламент миналата седмица, че ЕС се представя като „надежден търговски партньор за останалата част от света“.

Сандер Тордоар, главен икономист на Центъра за европейски реформи, отбелязва, че Европа може да води „останалата част от бандата“, но допълва, че той и други страни като Япония има търговски излишъци и затова се нуждае от купувачи, не от повече продавачи.

„Предизвикателството е огромно. САЩ отдавна съставляват около 50% от световните търговски дефицити и действат като ключов източник на нарастващото търсене на световен износ“, казва Тордоар.

Затова бандата ще трябва да намери начини да създаде търсене за взаимния си износ, като в същото време се противопостави на свръхкапацитета на Китай.

За ЕС останалата част от света би била твърде малка и единствената достатъчно голяма икономика, която може да компенсира САЩ и Китай, е неговата собствена.

„Европа ще трябва да стимулира вътрешно търсене или ще се изправи пред стагнация“, счита Тордоар.