Димитър Радев: България няма да загуби паричния си суверенитет, когато влезе в еврозоната

България вече е част от европейската парична архитектура и участието като наблюдател в Европейската централна банка (ЕЦБ) ѝ дава много ценен опит още преди формалното присъединяване на страната към еврозоната. Това заяви управителят на Българска народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за списанието Noblesse Oblige на Българската стопанска камара.

Според Радев най-голямото предизвикателство пред БНБ в подготовката за приемане на еврото е да осигури пълна готовност в рамките на строг график, като "това включва институционални промени, правна конвергенция, логистика, но и още нещо – доверие".

"Хората трябва да са убедени, че процесът е добре управляван и прозрачен", отбеляза той, цитиран от БНР.

Радев посочи, че вече са направени сериозни стъпки в тази посока.

"Правната рамка е приведена в съответствие, вторичното законодателство е прието, подготовката върви по план. Но мащабът на задачата остава голям и изисква постоянна дисциплина и координация", заяви шефът на БНБ.

В интервюто той очерта и ключови стъпки, които вървят по график.

"Правната конвергенция е напълно завършена; Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ; сеченето на българските евромонети е в активна фаза; интеграцията към европейските платежни системи е практически завършена – на етап тестове и симулации; работа в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции", посочи Радев.

Според управителят на БНБ от ключов приоритет е наличието на достатъчно евро в обращение още от първия ден на членство в еврозоната, като той подчерта, че няма да има проблеми с ликвидността.

"Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите. БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с "Български пощи", за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността", заяви Радев.

Той посочи, че България няма да загуби паричния си суверенитет, когато стане член на еврозоната.

"Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията. България ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ – това е съвсем различно ниво на участие", категоричен е Радев.

Той отбеляза, че ролята на БНБ няма да се стени, а ще се разшири – от национална към европейска, тъй като "ще бъдем част от Евросистемата и ще участваме във формирането на общата парична политика, но ще запазим и редица ключови национални функции – макропруденциална политика, надзор върху платежната инфраструктура, управление на международните резерви".

"С присъединяването към Банковия съюз през 2020 г. вече поставихме най-големите банки под директния надзор на ЕЦБ. Това работи добрe. С еврото статутът ни ще бъде напълно уеднаквен с този на останалите централни банки в еврозоната. Ще имаме още по-силно участие в стратегическите решения на европейско равнище", каза още Радев.

Опитът на Хърватия, Словакия, Литва и другите държави, които се вече се присъединиха към еврозоната, показаха, че "подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана и че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, за да няма спекулации и недоразумения", отбеляза той и посочи, че "в някои области, особено техническите, сме дори по-напред, отколкото бяха други страни на същия етап".

"Най-важното е преходът да бъде успешен, предвидим и обществено подкрепен", подчерта управителят на БНБ.

Радев смята, че най-осезаемата промяна на българите в тяхното ежедневния след присъединяването към еврото е, че те ще почувстват удобството, че "няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари".

Той също така отбеляза, че "винаги има притеснения, че цените могат да се повишат", но отбелязал че "опитът на другите страни показва, че ако преходът е добре управляван и се следи стриктно за злоупотреби, ефектът е ограничен.

"Най-важното е прозрачността – например чрез обявяването на цените едновременно в левове и евро в преходния период", каза Радев.