Швейцарците смятат, че страната им е твърде дружелюбна със САЩ

Швейцарските избиратели считат, че правителството им е твърде послушно, след като САЩ и президентът Доналд Тръмп наложиха големи мита върху вноса от страната им, предава Bloomberg.

Около 80% от участниците в допитване на държавната телевизия SRG SSR са заявили, че Швейцария е „твърде дружелюбна“ към най-голямата икономика в света.

Швейцарското правителство е смятано за твърде дружелюбно. Графика: Bloomberg LP

Допитването показва също, че финансовият министър Карин Келер-Зутер, която до края на годината заема и ротационния президентски пост в Швейцария, е смятана за най-влиятелния човек в седемчленния кабинет, въпреки че не успя да осигури търговско споразумение със САЩ.

Келер-Зутер беше подложена на обществени критики, след като телефонен разговор с Тръмп не доведе до предварително договорено митническо споразумение, което щеше да въведе значително по-ниски мита за Швейцария. Вместо това САЩ наложиха мито от 39% върху голяма част от швейцарския износ, което е в сила от август.

„Жената е много симпатична, но не искаше да слуша“, заяви по-късно Тръмп пред CNBC за Келер-Зутер.

Митата доведоха до рязък спад на износа от Швейцария за САЩ през първия им месец, а търговските политики на Тръмп засилиха несигурността за швейцарската икономика.

Берн все още води преговори с Вашингтон за по-ниска ставка. Запознати с разговорите източници заявиха пред Bloomberg, че като част от подобрена оферта Швейцария е предложила да инвестира в американската промишленост за рафиниране на злато.

Допитването е било осъществено между 25 август и 11 септември, само седмици след влизането в сила на митото от 39%, когато търговският спор доминираше в швейцарските медии.