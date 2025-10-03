Мерц призовава германците да приемат промените или да се приготвят за икономически спад

Германският канцлер Фридрих Мерц в петък (3 октомври) призова германците да приемат неудобните реформи или ще видят как икономиката им запада.

„Страната ни се намира в средата на важна, може би решаваща фаза в своята съвременна история“, заяви Мерц в реч в Саарбрюкен по повод 35-годишнината от обединението на Германия. „Много неща трябва да се променят, за да останат толкова добри, колкото са сега, или дори да се подобрят.“

Призивът на Мерц отразява дълбоко вкоренения страх на Германия, че нейният някога мощен бизнес модел се разпада, като високите цени на енергията, евтините китайски електромобили и спираловидно нарастващите разходи за отбрана нанасят удар на индустриите на страната, пише Bloomberg.

Въпреки това канцлерът се затруднява да обедини коалицията си около едно решение, тъй като консервативният му лагер се сблъсква с лявоцентристките партньори.

Забележките бяха необичайни, като се има предвид контекста – събитие за отбелязване на германското обединение. Германските канцлери обикновено използват годишнината, на която тази година присъстваше френският президент Еманюел Макрон, за да обсъдят все още трудните отношения между бившите Западна и Източна Германия.

С подобен тон Макрон предупреди срещу това, което описа като „дегенерация на демокрацията“, и призова европейците да приемат трудни промени по отношение на икономиката, сигурността и технологиите.

„Нашето поколение има избор“, каза той. „Да изберем или да допуснем крайности, които са фалшиви обещания на фона на това съмнение, или да се изправим отново и да решим да приемем нашата нова епоха и да я превърнем в епоха на смелост и решителност“, добави той под бурните аплодисменти на публиката.

Мерц напомни за историята, насърчавайки германците да се обединят отново в настоящето.

„След 35 години германско единство – и в труден момент за нашата страна – трябва да се прегрупираме и да гледаме напред с увереност и енергия“, каза Мерц. „Нека да положим съвместни усилия за ново единство в нашата страна.“

Но той използва речта си и за да прокара някои политически приоритети, включително възстановяването на германската армия.

„Трябва да се научим отново да се защитаваме“, каза Мерц, след поредица от наблюдения на дронове в близост до критични инфраструктурни обекти, които обезпокоиха германските власти. Европейските лидери обсъдиха подобни нарушения на въздушното пространство по време на две срещи на върха в Копенхаген тази седмица, определяйки инцидентите като част от хибридната война на Русия срещу западните съюзници.

Последната реформа на Мерц, която кабинетът внимателно организира, разкрива задълбочаващата се тревога в Берлин относно икономическата слабост на страната и разделящото настроение.

Затруднената икономика на Германия напоследък претърпя поредица от неуспехи, което усложнява обещанието на Мерц да възстанови растежа. След силен старт на 2025 г., производството се сви с 0,3% през второто тримесечие и вероятно ще отбележи само леко повишение за цялата година.

Централната банка прогнозира слаб ръст на брутния вътрешен продукт между юли и септември, тъй като забавянето от търговията със САЩ отслабва. С намаляването на несигурността в резултат на митническото споразумение между САЩ и Европейския съюз, перспективите на бизнеса за германската икономика се подобряват.

Коалицията на Мерц обаче е потънала в раздори, особено по отношение на потенциалните реформи на германската социална държава. Християндемократическият съюз (CDU) на канцлера и неговата сестринска партия, Християнсоциалният съюз (CSU), настояват за реформи, докато Социалдемократическата партия (SPD) остава нерешителна.

Двудневната среща на коалицията тази седмица не доведе до никакви решения за основни реформи.

Управляващата коалиция също така не успява да спре възхода на „Алтернатива за Германия“ (AfD) – крайнодясната партия, която успешно се възползва от опасенията на избирателите по отношение на миграцията.

Проучване на Forsa, публикувано във вторник, показа, че AfD за първи път е увеличила преднината си пред блока на Мерц до три процентни пункта с 27% подкрепа срещу 24% за CDU/CSU.

SPD остава на трето място с 13%, малко пред Зелените и Левите.

Освен това личните рейтинги на Мерц са трайно ниски, дори преди правителството да встъпи в длъжност в началото на май. В проучването на Forsa само 26% от анкетираните казват, че са доволни от работата му като канцлер.