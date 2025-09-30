Ускоряването на германската инфлация потвърждава предпазливия тон на ЕЦБ

Германската инфлация се ускорява по-бързо от очакваното, подкрепяйки решителността на Европейската централна банка да продължи да държи без промяна лихвените проценти.

Потребителските цени са се увеличили с 2,4% през септември от 2,1% през август на фона на поскъпване при услугите и леко понижение при цените на енергоносителите спрямо предходната година, показват официалните данни на статистиката, цитирани от Bloomberg. Четенето е и над очакваните 2,2% в проучване сред икономисти на Bloomberg.

Годишната инфлация в Германия. Графика: tradingeconomics.com

Данните продължават тенденцията за ускорение на инфлацията във водещите страни от еврозоната, където и Франция, и Италия, и Испания отчитат завишени стойности. В сряда ще бъдат публикувани стойностите за валутния блок като цяло и очакванията са за ускорение от 2,2% - над целта от 2%, която по-рано бе постигната.

Стойностите от днешния ден подкрепят възгледите на официални лица като члена на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Изабел Шнабел, според която няма нужда за понижаване на лихвите, след като осем намаления от по четвърт пункт смъкнаха ставката до 2%.

Според други, като френския гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало, ново понижение не трябва да се изключва.

Засега обаче нито икономистите, нито инвеститорите очакват паричната политика да бъде облекчена още.

„Ниво на лихвите на ЕЦБ на 2% е адекватно при сегашните обстоятелства“, коментира вицепрезидентът Луис де Гиндос, който подчерта, че централните банкери ще продължат да взимат решенията си за паричната политика среща по среща.

В Германия централната банка очаква инфлацията да остане малко над 2% до края на годината. Волатилността ще е налице „основно заради базови ефекти в енергийния сектор и сектора на услугите", посочи институцията в последния си месечен доклад.