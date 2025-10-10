Търговският дефицит на България расте с близо 76% за година към края на август

Дефицитът на България в стокообмена през периода януари-август се увеличава с близо 76% на годишна база, достигайки 11,640 млрд. лева. Само за август общото външнотърговско салдо е на минус с 1,095 млрд. лева, като дефицитът расте с над 90%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари-август изнесените български стоки са на стойност 54,925 млрд. лв., което е с 5,5% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Само през август общият износ на стоки възлиза на 6,496 млрд. лв. и намалява с 10,2% на годишна база.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на български стоки през периода 2024 -2025 година (спрямо същия месец на предходната година) %

Източник: НСИ

За осем месеца общо в страната са внесени стоки на стойност 66,566 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2,8% повече спрямо същия период на 2024 година.

През август общият внос на стоки намалява за година с 2,8% и възлиза на 7,592 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2024 -2025 година (спрямо същия месец на предходната година) %

Източник: НСИ

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през първите осем месеца на тази година са изнесени стоки за 34,838 млрд. лева, а вносът е за повече от 38,397 млрд. лева, което води до дефицит от 3,558 млрд. лева. Само за август НСИ отчита износ за 4,040 млрд. лева и внос за 4,218 млрд. лева, т.е. дефицитът възлиза на 177,4 млн. лева.

Стокообмен с трети страни

През периода януари-август износът на български стоки за трети страни намалява с 2,7% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 20,086 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 49,7% от износа за трети страни.

През август износът на стоки от България за трети страни намалява с 8,1% на годишна база и е в размер на 2,456 млрд. лева.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (48,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42,5%).

Вносът на стоки през периода януари-август нараства с 3,3% в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 28,168 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан.

През август вносът на стоки намалява със 7% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 3,374 млрд. лeвa.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, НСИ отчита най-голямо увеличение в сектор „Храни и живи животни“ (26,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45,8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за осем месеца е на минус с 8,082 млрд. лева.

През август то също е отрицателно и е на стойност 918 млн. лева.