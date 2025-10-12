Дългът на британските домакинства е на 23-годишно дъно и дава надежда за по-високо потребление

Балансите на домакинствата във Великобритания са в най-добрата си форма от над две десетилетия насам след период на ограничаване на разходите, който се отрази тежко на британската икономика. За политиците и Английската централна банка (АЦБ) въпросът е ще се почувстват ли потребителите достатъчно уверени, за да развържат кесиите си, пише Bloomberg.

Дългът като дял от доходите на домакинствата е намалял с почти 40 процентни пункта от връхната точка през 2008 г. до 117,1% през второто тримесечие на тази година, най-ниското ниво от 2002 г. насам, сочат данни на Националната статистическа служба на Великобритания. Близо половината от спада е настъпил от края на 2020 г., период на ускоряване на инфлацията и нарастване на лихвените проценти, което доведе до повишаване на заплатите и създаде стимули да не се теглят заеми.

Британските домакинства са намалели значително дълга си през последните години. Графика: Bloomberg LP

Дали подобряването ще доведе до така необходимото съживяване на разходите на потребителите зависи до голяма степен от финансовия министър Рейчъл Рийвс, която подготвя поредния бюджет с увеличаване на данъците, който се очаква да бъде представен на 26 ноември.

Британците може да са склонни да харчат по-свободно, ако Рийвс пощади обикновените работници и повиши оптимизма за перспективите пред икономиката, помагайки на лейбъристите да оздравят публичните финанси и да изпълнят обещанието си да повишат стандарта на живот. Въпреки това повторение на първия ѝ бюджет от октомври миналата година, който подкопа доверието, може да обрече страната на още години на стагнация.

„Потребителите представляват риск за растежа в смисъл, че равнището на спестяванията е много високо“, казва Джеймс Смит, икономист за развитите пазари в ING. „Фактът, че балансите на домакинствата са в много добро състояние е показателен като цяло. Проблемът в момента е, че доверието все още е относително ниско“, допълва той.

Потребителите са от решаващо значение за всяко възстановяване, тъй като техните разходи съставляват около 60% от брутния вътрешен продукт. За разлика от американските домакинства тези във Великобритания остават предпазливи относно разходите след поредицата от кризи през последните години, вариращи от пандемията до сътресенията с цените на енергията. Вместо това те отдават приоритет на спестяванията, които са основен източник на покупателна способност, ако решат да ги използват.

Данни на компанията Nomura показват, че потреблението на британските домакинства е нараснало със значително по-бавен темп в сравнение с всички останали развити икономики в Европа, Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион. То се е повишило само с 0,7% от края на 2019 г. в сравнение с ръста от 3,9% в еврозоната и с 16,4% в САЩ.

В резултат на това икономиката на Великобритания все още е само с 5% по-голяма, отколкото преди пандемията в сравнение с 13% в САЩ, над 8% в Канада и почти 7% в Италия. Данни на PwC показват, че растежът ще достигне 1,6% догодина, ако домакинствата са готови да изразходват спестяванията си. Това е с 0,4 процентни пункта повече от основния сценарий.

Британските потребители предпочитат да спестяват вместо да харчат. Графика: Bloomberg LP

Британските домакинства остават предпазливи, въпреки че дългът им е намалял до малко под дългосрочната средна стойност, сочат данни от 1987 г. насам. Значителният ръст на заплатите е увеличил разполагаемите доходи на домакинствата с почти 33% от 2019 г. насам, което е много по-бързо от ръста на ипотечния дълг с 16,5% и на потребителските кредити в кешови изражения със 7,4%, сочат данни на WPI Strategy.

„Цените и заплатите се повишават много бързо, което ще доведе до ерозия на реалната стойност“ на дълга, коментира Мартин Бек, главен икономист на WPI Strategy. „В същото време търсенето на кредити е доста слабо. През периода на Covid хората изплащаха дълговете си“, допълва той.

АЦБ очаква възстановяване на потреблението на домакинствата през следващите години. Но в речта си в четвъртък Катрин Ман, член на Управителния съвет, заяви, че поддържането на строга парична политика е от съществено значение за възстановяване на доверието на потребителите, тъй като хората трябва да видят, че инфлацията е под контрол.