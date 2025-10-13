Китайският износ рязко нараства, давайки на Си Дзинпин по-силна позиция в търговията

Китайският износ зад граница е нараснал с най-бързия темп от шест месеца, далеч надхвърляйки прогнозите на анализаторите. Това дава на Пекин по-силна позиция в поредния етап от търговската война със САЩ, предава Bloomberg.

Според данни на Главната митническа администрация, публикувани в понеделник, през септември износът се е увеличил с 8,3% на годишна база, достигайки 328,6 млрд. долара - най-високото месечно ниво досега през 2025 г. Резултатът надминава средната прогноза за ръст с 6,6% в проучване на Bloomberg сред икономисти и показва, че няма признаци за забавяне в рекордния поток от китайски стоки към световните пазари.

Износът към САЩ се е сринал с 27% - шести пореден месец на двуцифрен спад - но този удар е бил повече от компенсиран от силен растеж на продажбите към Европейския съюз (ЕС) и други региони. Общо износът към дестинации извън САЩ е нараснал с 14,8% - най-бързият темп от март 2023 г.

Силното търсене от пазари извън САЩ означава, че китайските компании ще бъдат по-слабо засегнати от допълнителните мита, с които американският президент Доналд Тръмп заплашва азиатската държава. Повишените продажби в чужбина също така подкрепят вътрешната икономика, която страда от дефлация и затруднения в сектора на недвижимите имоти.

Китайското правителство ще публикува данните за икономическата активност през третото тримесечие на 20 октомври, като повечето анализатори очакват леко забавяне спрямо първата половина на годината. Все пак силното представяне през първите две тримесечия държи страната на пътя към достигането на официалната цел за растеж от около 5%.

Компаниите реагират на повишените американски мита, като търсят алтернативни пазари или пренасочват стоки индиректно към САЩ. Износът към Африка се е увеличил с 56% през септември - най-резкият скок от февруари 2021 г. насам - а този към Латинска Америка е нараснал с 15,2%, след спадове през юни и август.

Експортът към ЕС е нараснал с над 14%, бележейки най-високия ръст за последните три години, а към Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) - с почти 16%.

Виетнам е сред най-значимите търговски партньори, като китайският износ там е скочил с около 25%. От Capital Economics определят Виетнам като „основен център за пренасочване“ и посочват, че последните данни потвърждават, че „пренасочването остава ключов начин за неутрализиране на американските мита.“

Вносът на Китай се е увеличил с 7,4% през септември, много над очакванията, благодарение на увеличените покупки от Япония, Южна Корея, Нидерландия и Тайван. Това е довело до търговски излишък от 90,5 млрд. долара или почти 11% повече спрямо същия месец на 2024 г.

Тъй като Китай продължава да ограничава покупките на американски стоки като соя, търговският излишък със САЩ леко се е увеличил, достигайки около 23 млрд. долара през септември. Износът към ЕС надвишава вноса с почти същия размер, което обаче представлява най-малкия търговски излишък с блока от март насам.

Миналата седмица Китай въведе по-строг контрол върху износа на продукти, съдържащи редкоземни елементи, което накара Тръмп да заплаши с отмяна на планираната среща с президента Си Дзинпин - първата от шест години насам. Американският лидер също така обяви планове за допълнително мито от 100% върху китайските стоки и ограничения върху „всички критично важни софтуери.“

По-късно администрацията на Тръмп даде сигнал за готовност за сделка с Китай, за да намали напрежението, но предупреди, че новите китайски ограничения върху износа са „сериозна пречка“ за преговорите.

Миналия месец финансовият министър на САЩ Скот Бесънт заяви, че двете страни ще проведат нов кръг преговори във Франкфурт преди 10 ноември, когато изтича временното търговско примирие.