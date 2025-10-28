Със 170 хиляди са повече българите със спестявания през тази година

25% от българите, или малко над 1,4 млн. души, спестяват, като за година увеличението е със 170 хиляди души. Това са данни, събрани от изследователски център „Тренд“ през септември за проучването „Как спестяват българите“ през 2025 г. по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), съобщиха от организацията.

В анализа на Стоян Панчев и Макс Баклаян се посочва, че спестяващите демонстрират по-висока дисциплина и регулярност спрямо 2024 г. Основните причини за спестяване остават свързани със спешни случаи – 64% заделят „бели пари за черни дни“, 49% посочват обща нужда от резерв, 45% спестяват за почивка и пътуване, а 33% – за здравеопазване.

Средствата се използват основно за справяне с трудни моменти и покриване на неочаквани разходи, като особено изпъкват здравните нужди.

Втората група цели, посочена от спестяващите, включва покупка на техника, организиране на празненства и пътувания. Едва 9% от спестяващите насочват средствата си към дългосрочни инвестиции. Източник: Тренд и ЕКИП

Проучването показва и груби загуби от около 150 млн. лв. годишно, които спестяващите признават, че търпят заради липса на информация и финансови познания.

Наблюденията показват, че с една трета расте броят на инвестиращите в злато, въпреки че банковите продукти остават основният инструмент за спестяване. Доверието към недвижимите имоти се запазва, макар и с тенденция към лек спад, докато фокусът върху банкови инструменти се засилва.

Кампанията „Как спестяват българите“, която се провежда за втора поредна година, си поставя за цел да изучи и опише спестяващите у нас – колко са, кои са, как и защо спестяват. Тя цели да разбере мотивацията им и да оцени нивото на познаване на икономическите и техническите въпроси, които стоят в основата на всяка инвеститорска дейност. Източник: Тренд и ЕКИП

„Делът на заделяните средства се влияе от месечния доход – хората с доход над 3 хил. лв. са по-склонни да посочват по-големи дялове на спестявания. Според мен трябва да се спестява една трета от месечния доход, но само около 5% се включват в това правило. Нуждата на хората с доход под 3 хил. лв. е по-голяма да спестяват, отколкото на тези над тази граница“, коментира Макс Баклаян.

Според Стоян Панчев резултатите от 2025 г. показват повече и по-активно спестяващи българи. „Те подхождат към спестяването с повече дисциплина и регулярност спрямо миналата година, като основният фокус остава върху сигурността при спешни ситуации и здравни разходи“, добави той.