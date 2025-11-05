Камбоджа става една от първите страни, които ще съхраняват златото си в Китай

Камбоджа ще стане една от първите страни, които ще съхраняват злато в Китай, съобщават запознати с въпроса източници. Това е първи напредък в стремежа на Пекин да се развие като световен център на златото, пише Bloomberg.

Страната от Югоизточна Азия планира да съхранява част от резервите си в трезор, регистриран в Шанхайската златна борса в митническата зона на Шънджън, уточняват запознатите източници, пожелали да останат анонимни, тъй като въпросът е чувствителен. Няколко други страни също са изразили интерес, докато обмислят ползите от диверсифицирането на резервите си от традиционни центрове като Лондон, допълват източниците.

Пекин иска да се превърне в пазител на златото на други страни в стремежа си да установи световна финансова система, която не е толкова зависима от долара и западните центрове. Сделката му с Камбоджа включва съхраняване на новите покупки на ценния метал, а не преместването на досегашните количества от съществуващи трезори, отбелязват източниците.

В крайна сметка централните банки наблюдават резервите на страните. Гуверньорът на Националната банка на Камбоджа заяви миналия месец, че се обмислят „няколко локации“ за съхраняване на златото на страната, въпреки че тогава не уточни дали Китай е една от тях.

Централната банка на Камбоджа притежава около 54 тона злато, което съставлява една четвърт от резервите ѝ в чуждестранна валута, съгласно най-новите оценки на Световния съвет по златото.

Дългогодишни връзки

Китай и Камбоджа се радват на дългогодишни връзки и президентът Си Дзинпин посети страната по-рано тази година. В рамките на ключовата инициатива на Си „Един пояс, един път“ китайски компании спомогнаха за финансираненто и изграждането на инфраструктура в Камбоджа – от ново летище в столицата Пном Пен до експресни връзки и канали.

Камбоджа често определя уклона си към Китай като „желязно приятелство“ - връзка, оформена от подкрепата на Пекин по времето на червените кхмери. Днес Китай притежава една трета от националния дълг на страната, а двустранната търговия достигна рекордните 15 млрд. долара миналата година.

Централните банки по целия свят изграждат златните си резерви като противовес на нарастващите геополитически рискове, като помогнаха за изстрелването на цената на благородния метал до рекорден връх миналия месец. Голяма част от златото се съхранява в установени центрове като Великобритания, Швейцария и САЩ.

Китай би искал да се присъедини към този списък. Но други тенденции може да му попречат. Някои централни банки, включително в Индия и Сърбия, прецениха, че съхраняването на злато в чужбина става рисковано и предприеха мерки за преместването на ценния метал, за да гарантират, че е по-близо.