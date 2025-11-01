Китай премахва дългогодишните данъчни отстъпки за покупка на злато

Китай премахва дългогодишна данъчна преференция за покупка на злато – потенциален удар за потребителите на един от водещите пазари на благородния метал в света.

От 1 ноември Пекин вече няма да позволява на търговците на дребно да компенсират данък добавена стойност при продажба на злато, закупено от Шанхайската златна борса, независимо дали е продадено директно или след обработка, според новата разпоредба на Министерството на финансите, цитирана от Bloomberg.

Правилото обхваща както инвестиционни продукти като златни кюлчета и слитъци с висока чистота, така и монети, получили одобрение от Китайската народна банка. В обхвата влизат и неинвестиционни продукти, включително бижута и промишлени материали.

Ходът би трябвало да увеличи приходите на правителството в момент, когато бавният пазар на имоти и слабият икономически растеж натоварват публичните финанси. Но промените вероятно ще увеличат и разходите за закупуване на злато за китайските потребители.

Манията за злато сред инвеститорите на дребно по целия свят помогна рекордното рали на благородния метал да се премести на територията на свръхпокупките, подготвяйки го за корекция.

Най-големите разпродажби на злато от над десетилетие съвпаднаха с обрат в безмилостното изкупуване на кюлчета чрез борсово търгувани фондове (ETF), което се увеличаваше от края на май. Също така периодът е и на край на сезонните покупки, свързани с националните празници в Индия. Междувременно търговското примирие между САЩ и Китай също намали търсенето на кюлчета като актив убежище.

Но цената на златото все още се държи близо до границата от 4000 долара за тройунция, която успя да премине по-рано през октомври, и много от фундаменталните фактори, които го тласнаха нагоре, се очаква да се задържат: изкупуване от световните централни банки, намаления на лихвените проценти в САЩ и геополитическата несигурност, които все още правят образа на актив убежище привлекателен за инвеститорите.

Мнозина в индустрията все още прогнозират цените да се приближат до 5000 долара за тройунция след около година.