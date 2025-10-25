Златото приключва рекордното си рали с първо поевтиняване от 10 седмици

Златото сложи край на деветседмична серия на поскъпване след остра корекция на досегашното рали, съобщава Bloomberg.

Благодарният метал записа поевтиняване след по-смекчените от очакваното данни за инфлацията в САЩ, които затвърдиха очакванията за още парични облекчения от Федералния резерв на САЩ.

Инвеститорите продължиха да анализират и перспективите за подобряване на отношенията между САЩ и Китай. Очаква се следващата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият колега Си Дзинпин да се срещнат в опит да деескалират тлеещата търговска война. Постигането на евентуално споразумение би облекчило част от геополитическото напрежение, което засили търсенето на активи убежища, включително златото.

Седмичното изменение на цената на златото. Графика: Bloomberg LP

Бързият ръст в стойността на златото, който започна в средата на август и тласна цените до рекордните 4381,52 долара за тройунция в понеделник, спря рязко на следващия ден. Спадът съвпадна с голям отлив от борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, които в сряда отчетоха най-големия еднодневен спад в тонажно изражение за пет месеца, според данни, събрани от Bloomberg.

„Корекцията изглежда се стабилизира, но по-широкото участие на инвеститори на дребно означава, че волатилността вероятно ще остане завишена“, оментира стратегът на Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана. „Следващата ключова съпротива е близо до 4148 долара, но може да е необходим ясен пробив над 4236 долара, за да се потвърди, че възходящият импулс се завръща“, допълни експертът.

Златото е поскъпнало с 57% тази година, като подкрепа за това оказват изкупуването от централните банки и така наречената „търговия на обезценяването“ – при която инвеститорите избягват суверенния дълг и валутите, за да се предпазят от неконтролируеми бюджетни дефицити.