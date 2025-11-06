България е сред страните в ЕС с най-голям ръст на търговията на дребно

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-голямо годишно увеличение в общия обем на търговията на дребно. През септември страната ни е отчела ръст от 5,7% спрямо същия месец на предходната година, сочат публикувани в четвъртък данни от Евростат.

В еврозоната през септември в сравнение с август обемът на търговията на дребно е намалял с 0,1% и е останал без промяна в целия евроблок. През август той спадна с 0,1% както във валутния съюз, така и в ЕС.

В сравнение със септември 2024 г. индексът на търговските продажби се е увеличил с 1% в еврозоната и с 1,3% в ЕС.

В еврозоната през септември спрямо август обемът на търговията на дребно е останал без промяна за храните, напитките и тютюневите изделия. Той обаче е намалял с 0,2% за нехранителните стоки (без да се включват автомобилните горива) и с 1% за автомобилните горива в специализирани магазини.

В ЕС обемът на търговията на дребно се е свил с 0,2% за храните, напитките и тютюневите изделия и с 0,9% за автомобилните горива, но е останал без промяна за нехранителните стоки.

Най-голям месечен спад е отчетен в Литва (1,1%), Латвия и Словения (по 0,7%), както и Италия (0,6%). Най-сериозен ръст е наблюдаван в Люксембург и Малта (по 1,7%), Естония (1,5%) и Словакия (1,4%).

В еврозоната през септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. обемът на търговията на дребно е нараснал за храните, напитките и тютюневите изделия с 1% и с 1,4% за нехранителните стоки, като е намалял за автомобилните горива с 0,7%.

В евроблока той е нараснал и при трите категории със съответно 0,5%, 1,9% и 0,5%.

Най-големите годишни увеличения са отчетени в Кипър (8,5%), Малта (6,6%) и България (5,7%). Най-осезаеми намаления са регистрирани в Италия (2,3%), Румъния (2,1%), Белгия (0,8%) и Австрия (0,1%).