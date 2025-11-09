ДСБ няма да подкрепи проектобюджета за 2026 г.

Демократи за силна България" (ДСБ) няма да подкрепи предложения проект на държавен бюджет за 2026 г., се посочва в резолюция на Изпълнителния съвет на партията, изпратена до медиите. От ДСБ отбелязват още, че промените в законодателството относно санкциите срещу "Лукойл" са закъснели.

Според "Демократи за силна България" проектобюджетът, по корупционни и популистки съображения, изправя страната пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който формално изглежда съобразен с европейските правила, но фактически я поставя в риск от откриване на процедура за прекомерен дефицит още в първата година след присъединяването. От партията ще настояват за публикуване на реална оценка на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) на бюджетния дефицит, както и за провеждане на независим стрес-тест на приходната и разходната част.

Предложеният бюджет ще бъде голям удар върху бизнеса

Вместо да подобряваме средата и да се погрижим за добруването на компаниите, тяхното развитие, този бюджет ще бъде много голям удар върху бизнеса и няма да доведе до изсветляване на сивата икономика, коментира проектобюджета на страната за 2026 г. главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов пред БНР.

Той допълни, че е дълбоко скептичен, че планираното повишаване на данъците и специално на данък дивидент ще доведе до по-добра събираемост. Със сигурност няма здравомислещ, който да смята, че това ще доведе до по-добър ефект върху събираемостта и съответно фиска на държавата, добави той. Михайлов посочи, че аргументите за данък дивидент от страна на правителството не са за пренебрегване, но отчете липсата на диалог с бизнеса и плавността на процесите, за да може той да е подготвен за стъпките, които следват занапред.

Михайлов посочи, че държавата трябва да има отговорен подход по отношение на бюджета за това как всички промени, които са планирани, ще се отразят на бизнес климата в контекста и на влизането на страната в еврозоната. Бизнесът трябва да бъде чут, защото винаги говори аргументирано и трябва да се намерят начини, така че Бюджет 2026 г. да не бъде сериозен удар към бизнеса, а да бъде този, който помага по-лесно да се навлезе в еврозоната, коментира Михайлов. Той заяви, че Камарата подкрепя позицията на работодателските организации по проектобюджета на държавата за догодина и допълни, че се очаква и двустранните камари да изразят своето виждане по този въпрос.

По темата за продължаването на компенсациите за бизнеса за скъпия ток Михайлов изтъкна, че евтиният ток е осигурил продължаване на дейността на компаниите, запазването на работните места и "някакво благоденствие и сигурност за гражданите". Не можем да кажем, че е било подаяние. В България цената на тока е една от най-високите, ако погледнем на дневна база, коментира още той.

Параметрите на бюджета ще бъдат объдени на нов Съвет за тристранно сътрудничество

Предполагам, че следващата седмица ще има насрочен нов Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който вероятно ще бъдат обсъдени всички параметри, заяви пред журналисти заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева относно бюджета за следващата година.

Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, предвид факта, че сме изправени в една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен, каза тя.

Това е единствено възможният бюджет, не смятаме, че е необходимо този бюджет да бъде хвален, но той отразява абсолютно обективната реалност, подчерта Деница Сачева пред БНР.

В този бюджет всъщност изпълняваме законите такива, каквито те са били приети през последните четири години по отношение на възнагражденията, които са един от основните пунктове на спорове и разговори в момента, допълни Сачева.

На въпрос дали са готови да преосмислят увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент", Сачева отговори, че няма как да преосмислят това, при положение че са им нужни всички тези приходи. Тя посочи, че изпълняват закона такъв, какъвто той е, от гледна точка на минималната работна заплата, а тя е свързана с редица социални плащания.

Ако има по-разумни предложения за това как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим, но до този момент не сме чули нито едно такова, освен критиките за бюджета, добави Сачева.

Работодателските организации отказаха да влязат на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

Увеличени разходи по скандални пера

Ако управляващите искат, можем да им обясним как този бюджет може да стане с реални приходи, в рамките на трите процента дефицит, без да се удрят българските граждани и бизнес с допълнителни данъци и осигуровки, коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Единственото, което са направили в този бюджет по линия на социалните плащания, е да изпълнят закона за пенсиите, швейцарското правило, което е там, мисля, от 2005 г. и да дадат малко допълнителни средства за увеличение на майчинските от 780 на 900 лева. Всички други увеличени разходи обаче са по абсолютно скандални пера, заяви Василев.

Той даде пример, че Антикорупционната комисия е получила 65% увеличение през март т.г., а в бюджета се предвиждат още 52% увеличение, т.е. заплатите им ще се удвоят и увеличат с 15% в рамките на една година. В службата за подслушване ДАТО със 70% им се увеличиха заплатите през март т.г., сега още 20%, посочи Василев.

Той отбеляза, че и от Висшия съдебен съвет (ВСС) искат 20% увеличение. Ако всички увеличения се ограничат до това, което правителството е предвидило до нормалните служби от 5%, това са едни 250 млн. евро, които могат да бъдат спестени, само от ВСС са 11 млн. евро, изчисли Асен Василев. Той също така предложи капиталовите разходи да останат на нивата на тази година и свободни бройки да не се заплащат от държавата.

Управляващите да си направят политическото мнозинство и разговорите и да вземат тези решения, те не са толкова тежки и опасни, каза Василев. "Това, което виждаме иначе, е, че ГЕРБ в момента са станали по-леви от Корнелия Нинова", коментира той. Василев отбеляза, че са управлявали с БСП, минали са през ковид криза, енергийна криза, война в Украйна, но не са позволили да се вдигнат данъците и въпреки това е имало сериозно развитие на социалните разходи.