Надеждите за икономическо възстановяване на Европа се крепят на потребителите

Европейската икономика изглежда оцеля след американските мита, без да навлезе в рецесия, но ако иска да се възстанови, домакинствата ще трябва да оставят зад гърба си травма, продължила половин десетилетие, пише The Wall Street Journal.

Икономиката на еврозоната нараства с малко по-бързи темпове през трите месеца до края на септември и има признаци, че растежът се ускорява допълнително през последното тримесечие на една трудна година, като това се вижда основно от данните от проучвания сред бизнеса.

През 2026 г. и след това се очаква растежът да получи тласък от плановете за увеличаване на разходите за отбрана и ремонтите на инфраструктурата в Германия.

Увеличаването на потребителските разходи е друга ключова съставка за устойчив период на по-висок растеж, който може да зависи от фактори извън контрола на европейските политици.

Данни, публикувани наскоро, показват, че продажбите на дребно в еврозоната отново спадат през септември, а през последните пет месеца отчитат ръст само през един. Това е пореден индикатор, че европейците продължават да дават приоритет на спестяванията пред разходите.

Има различни причини за това: от една страна, имаше период по време на пандемията от Covid-19, когато беше трудно да се харчат пари, така че спестяванията се увеличиха по подразбиране.

Наблюдава се и промяна в относителната привлекателност на спестяванията спрямо разходите с покачването на лихвените проценти. С повишаването на основния лихвен процент от под нулата до 4% между юли 2022 г. и септември 2023 г. спестяванията станаха значително по-изгодни.

Напоследък приоритетно за потребителите е това, което икономистите наричат ​​предпазен мотив: спестяванията са актуални, особено за хората, които се притесняват да не загубят работата си или да понесат спад в реалните доходи, тъй като цените се покачват. Поведението на европейските домакинства, откакто Русия нахлу в Украйна в началото на 2022 г., изглежда е водено от предпазния мотив, а не от по-високите лихвени проценти.

„Все още трябва да се справяме с последствията от всички тези шокове“, коментира Дейвид Рамсдън, един от заместник-управителите на Английската централна банка. „Говорим за потенциалните трайни последици за потреблението, че това може да доведе до по-предпазлив подход“, добавя той.

Лихвите в еврозоната започнаха да се повишават през 2022 г. и все още се високи, въпреки че Европейската централна банка (ЕЦБ) ревизира някои от увеличенията.

През второто тримесечие на тази година домакинствата в еврозоната са спестили 15,4% от доходите си. Това е по-малко от върха по време на пандемията от 25,2%, но над нивото от 12,6%, регистрирани през последните три месеца на 2019 г. - последното тримесечие преди началото на сътресенията в еврозоната, които продължават вече пета година.

Във Великобритания нормата на спестявания достига ниво от 10,7%, след като в края на 2019 г. беше 6,3%.

Обратната страна на високите нива на спестявания са ниските нива на харчене. Когато европейците мислят за покупка, те често се замислят и решават да запазят парите си. ЕЦБ например регистрира нарастващи нива на изоставени колички в онлайн магазините – знак за засилено колебание на потребителите.

На европейците може да се прости, че гледат предпазливо на перспективите пред тях. Еврозоната тъкмо започна да се възстановява от икономическите щети, причинени от пандемията, когато Русия нападна Украйна и така избухна най-големият и най-продължителен военен конфликт в Европа след Втората световна война.

За изненада на много икономисти, Европа избегна рецесия преди три години въпреки скоковете на цените на енергоносителите и храните. След като устоя на тази буря, тази година новата администрация на САЩ постави под въпрос дългогодишният военен съюз с Европа и издигна високи бариери пред трансатлантическата търговия.

Нежеланието на европейците да харчат изненада централните банкери и отчасти обяснява защо икономическият растеж остава слаб. Икономистите на ЕЦБ прогнозират значително увеличение на разходите на домакинствата до 2027 г., но това се основава на очакванията им за „умерен спад на коефициента на спестяване, тъй като потребителските разходи и спестявания постепенно се нормализират“.

Светът за домакинствата обаче е далеч от нормален. Войната в Украйна е изключение от осем десетилетия. Последният път, когато САЩ предприеха атака срещу търговията с подобен мащаб на митническия бараж на президента Доналд Тръмп, беше преди почти век.

Все пак, в даден момент домакинствата могат да решат, че са изградили достатъчно големи буфери дори за най-необичайните сценарии и да започнат да харчат по-разточително. Или пък необичайното започва да изглежда нормално. Би било тласък за европейските икономики, ако едното или и двете се случат скоро.