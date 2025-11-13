Британската икономика е отбелязала анемичен растеж преди обявяването на новия бюджет

Икономическият растеж на Обединеното кралство почти е спрял през третото тримесечие, след като предстоящите данъчни увеличения и кибератаката срещу Jaguar Land Rover натежаха върху активността през септември, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал само с 0,1% спрямо отчетените 0,3% през второто тримесечие, съобщи в четвъртък Националната статистическа служба (ONS). Икономистите и Английската централна банка (АЦБ) очакваха малко по-силен ръст от 0,2%.

През септември икономиката се е свила с 0,1%, тъй като умереният растеж в сектора на услугите е бил компенсиран от резкия спад в производството.

Данните показват, че страната се е върнала към бавен растеж, след като през първата половина на годината изпревари всички останали държави от Г-7. От жилищния пазар до бизнес проучванията, все повече доказателства сочат, че потребителите и компаниите отлагат разходи, страхувайки се от значителни данъчни увеличения в новия бюджет на министъра на финансите Рейчъл Рийвс, който ще бъде обявен на 26 ноември.

Рийвс почти няма избор, освен да наруши предизборното обещание и да повиши широкообхватни данъци, след като понижението в прогнозите за растеж и скъпите политически отстъпки оставиха бюджета с многомилиарден дефицит.

Слабият растеж обаче може допълнително да успокои Английската централна банка, че инфлационният натиск намалява. След като данни от вторник показаха повишение на безработицата до най-високо ниво от пандемията от Covid-19 насам, трейдърите увеличиха залозите си за понижение на лихвите през декември, като пазарът вижда над 80% вероятност за такъв ход.

Кибератаката срещу Jaguar Land Rover

Ключов фактор за слабостта през септември беше сривът с 27% в производството на автомобили във Великобритания, причинен от кибератаката, която парализира Jaguar Land Rover - най-големият производител на автомобили в страната.

JLR едва сега постепенно възобновява дейността си, след като беше принудена да спре производството за повече от пет седмици. Това засегна стотици доставчици и доведе до хаос сред по-малките фирми, зависещи от поръчки от луксозната марка.