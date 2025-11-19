Инфлацията във Великобритания се забавя за първи път от седем месеца

Инфлацията във Великобритания се е забавила за първи път от седем месеца, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg.

През октомври потребителските цени в страната са се повишили с 3,6% на годишна база, което е под отчетените 3,8% през септември, съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS). Резултатът е малко над очакванията на икономистите от Citi за забавяне на инфлацията до 3,5%, но съответства на прогнозата на Английската централна банка (АЦБ).

Междувременно инфлацията в сектора на услугите се е забавила до 4,5% - този показател се следи отблизо от АЦБ и нивото му за миналия месец е по-ниско от прогнозите ѝ.

Данните поддържат надеждите, че централната банка на Великобритания ще намали лихвите на следващото си заседание на 18 декември, след като се въздържа да направи това по-рано този месец. Пътят към намаление обаче все още е изпълнен с големи препятствия, не на последно място поради обявяването на новия бюджет на лейбъристкото правителство следващата седмица. Министърът на финансите Рейчъл Рийвс обеща фискални планове, които да ограничат бързата инфлация, и обмисля редица данъчни увеличения, които могат да усложнят картината за АЦБ.

Регулираните цени, увеличенията на данъците и високите разходи за енергоносители и храна допринесоха за ускоряване на инфлацията във Великобритания почти двойно над целта на АЦБ от 2% през лятото, което предизвика опасения сред някои централни банкери за продължителен ценови натиск. Все пак отслабващият пазар на труда и бавният растеж на икономиката подхраниха очакванията на инвеститорите за ново понижение на разходите по заемите.