IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Инфлацията във Великобритания се забавя за първи път от седем месеца

През октомври потребителските цени в страната са се повишили с 3,6% на годишна база

10:02 | 19.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Инфлацията във Великобритания се е забавила за първи път от седем месеца, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg.

През октомври потребителските цени в страната са се повишили с 3,6% на годишна база, което е под отчетените 3,8% през септември, съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS). Резултатът е малко над очакванията на икономистите от Citi за забавяне на инфлацията до 3,5%, но съответства на прогнозата на Английската централна банка (АЦБ).

Междувременно инфлацията в сектора на услугите се е забавила до 4,5% - този показател се следи отблизо от АЦБ и нивото му за миналия месец е по-ниско от прогнозите ѝ.

Свързани статии

Данните поддържат надеждите, че централната банка на Великобритания ще намали лихвите на следващото си заседание на 18 декември, след като се въздържа да направи това по-рано този месец. Пътят към намаление обаче все още е изпълнен с големи препятствия, не на последно място поради обявяването на новия бюджет на лейбъристкото правителство следващата седмица. Министърът на финансите Рейчъл Рийвс обеща фискални планове, които да ограничат бързата инфлация, и обмисля редица данъчни увеличения, които могат да усложнят картината за АЦБ.

Регулираните цени, увеличенията на данъците и високите разходи за енергоносители и храна допринесоха за ускоряване на инфлацията във Великобритания почти двойно над целта на АЦБ от 2% през лятото, което предизвика опасения сред някои централни банкери за продължителен ценови натиск. Все пак отслабващият пазар на труда и бавният растеж на икономиката подхраниха очакванията на инвеститорите за ново понижение на разходите по заемите.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:03 | 19.11.25 г.
инфлация във великобритания цените във великобритания икономиката на великобритания
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още