Властта е против промени между двете четения на бюджета, опозиция и синкидати готвят протести

Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета, заяви пред БНР вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров.

"Квалификациите за това какъв точно е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян. Дали е ляв, дали е десен – това е възможният бюджет. Бюджетът със сигурност е социален. В крайна сметка ние като политическа сила и като общество трябва да сме доволни, че социалните придобивки в него чувствително се увеличават", коментира той и посочи като примери увеличените пари за майчинството през втората година, увеличените социални плащания на най-уязвимите, запазеното швейцарско правило за пенсиите, както и продължаването на повишаването на доходите.

"Нека да спрат тези критици, които от сутрин до вечер запълват медийния ефир със заплахи, които обясняват за разни гръцки сценарии, разни румънски сценарии, защото в това няма нищо вярно", призова Зафиров. "Дългът на Гърция все още е 155% от БВП, а нашият с този бюджет ще остане около 30%. Сравненията с Румъния също са неправилни, защото там е 55% разликата. Обясненията как този бюджет е проинфлационен, как удря по доходите на хората всяват паника в обществото, плашат хората, внушават неверни твърдения и то точно в момент, в който България е на прага на влизането в еврозоната", допълни той.

Според него генезисът на всичко е в това, че на българските работодатели и на част от обществото не им харесва, че се увеличават данък "дивидент" и максималният осигурителен доход. По думите му тези мерки засягат основно богатата част от българското общество и те носят справедливост. Той подчерта, че данъците в България са най-ниски. "Няма нищо драматично. Наистина трябва да спрем да всяваме страх"", призова Зафиров.

"Този наратив, който се налага най-вече от либералните и десните среди, че повишените пенсионни осигуровки, че цялостно бюджетът бърка в джоба на работещите хора, просто не е верен. Ние наистина имаме една пенсионно-осигурителна система, която поради демографския състав на страната ни не може да издържи сама и трябва да се съфинансира от държавния бюджет. /…/ Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат, това не е данък, това е инвестиция в самите тях. Парите не потъват в нечии джобове, те се заделят за самите тях, за да могат да ги ползват при нужда на старини", коментира лидерът на БСП.

Той продължава да твърди, че данъци не се вдигат, а се оптимизира бюджетът по начин, който да удовлетвори очакванията на всички слоеве на обществото в рамките на възможностите на държавата.

Атанас Зафиров изтъкна, че това не е мечтаният бюджет, но е добра основа за бъдещи реформи в различните сектори. "Не смятам, че в едно съвместно управление трябва да има извиване на ръце. Ултиматумите не са работещ механизъм в един толкова сложен формат на управление. Нашите червени линии са заложени в този бюджет. Той е консенсусен. Имахме трудни разговори. Може би най-труден беше разговорът по отношение на пенсиите и на размера на минималната работна заплата. Аз съм удовлетворен от решенията, които бяха взети", каза той.

По думите му БСП има последователна политика за промяна на данъчния модел. "Това не е дебат между лявото и дясното. Това е един прагматичен въпрос дали ще се присъединим към всички останали държави в ЕС, или ще останем с този данъчен модел, който на този етап на развитие на обществото повече прилича на модел на островна държава. Не съм убеден, че нашите партньори в еврозоната ще ни оставят да функционираме по този начин", изказа мнението си лидерът на БСП и уточни, че не става дума за увеличаване на данъците, а за промяна на тежестта – най-бедните към по-богатите. Според него огромна част от българското общество споделя подход за по-балансирано разпределение на данъчната тежест и по-голяма солидарност.

Протестите тепърва започват и ще бъдат сериозни, предупреди Николай Денков

Има всички основания за протести. Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват, предупреди пред БНР акад. Николай Денков от ПП-ДБ.

Той потвърди, че във вторник ще блокират входовете на парламента, а причината е бюджетът за следващата година. "Ще направим протеста тогава, когато е Комисията по бюджет и финанси – не е ясно още дали е вторник или сряда. Това е последният момент, в който може да се въздейства. След това в пленарна зала много трудно се променя нещо, което не е оправено в обсъждането в комисията", посочи той.

Денков посочи критиките към план-сметката, като изтъкна, че те нямат нищо общо с еврото. "Трябва да се вземе решение, което да бъде полезно за хората, които създават благата в тази страна. Това, което опитахме с всички парламентарни средства, беше да можем да балансираме този бюджет, така че първо да бъде коректен. Той в момента е неизпълним – така, както и бюджетът за 2025 г. Второ – заложени са огромни заеми. 60 млн. лв. всеки ден задлъжнява България съгласно този план, който е заложен. Трето – увеличават се данъците по начин, по който те не са пипани от 2008 г., а такова увеличение не е имало от времето на Жан Виденов. Четвърто - има сектори, в които увеличението е огромно, въпреки че те вече получават сравнително високи заплати, докато други сектори, частният сектор включително, са изключително лошо ударени от този проектобюджет", отбеляза Денков.

"Изсипват се огромни количества пари – затова се вземат заемите, затова се вдигат данъците, но се изсипват тези пари на места, където не е ясно как ще се изхарчат", обобщи ситуацията той.

По думите му критиките са отвсякъде, но въпреки това вместо план-сметката да се обсъди внимателно, се наблюдава силово налагане и съкращаване на сроковете за вкарване на предложения. Според него има как да се оправи бюджетът, стига да има желание.

"Този бюджет, направен от управляващите, ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа, защото има много хора, които ще обеднеят следващата година заради този бюджет. Радикализацията не идва от нас. Ние отговаряме на това, което виждаме от другата страна", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ.

"С този бюджет управляващите този път настъпиха не една мотика, а доста мотики и това ще се върне срещу тях", предупреди той.

Денков се обърна и към управляващите. "Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце, каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени", каза бившият премиер.

Синдикатите: Ако управляващите неглижират протестите, ще преминем към стачка

Този бюджет не е левичарски, заяви пред БНР Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа". Срещу параметрите, заложени в него, протестираха служителите от НОИ и НСИ. През следващата седмица недоволството си ще изразят и в сектор "Земеделие", в горското стопанство и в здравеопазването. Протестите се организират от КТ "Подкрепа".

Имаме 302 централни администрации – комисии, служби, институти и т.н, отбеляза още той. "Не се наемам да обсъждам тяхната дейност, но числото 302 леко ме напряга. Не могат ли да се обединят?! Не може, защото всяка от тях има началник, който е с някаква политическа проекция. Имаме и 260 общински администрации със съответните общински съвети. Там е политическата клиентела", отбеляза Манолов.

От КТ "Подкрепа" настояваме да се промени механизмът, по който се формира възнаграждението за държавната администрация. За една длъжност в различни администрации разликата някъде е 4-5 пъти, каза той. "Тези глупости навремето ги направи Симеон Дянков, когато стана министър на финансите. Държавните служители станаха 70%. Доплащането за професионален опит и стаж се изведе. Тогава извадиха осигурителните вноски от заплатите им. Държавата просто ги мести от един джоб в друг. Ние сме за това те да си плащат осигурителните вноски. Тогава стават част от осигурителния доход, върху който се изплащат обезщетения. Когато това стане, логично е да отпаднат и другите ограничения, като например те да имат доходи извън работата си като държавни служители", коментира Манолов.

Първите заплати, които бяха вързани за средните работни, бяха на народните представители, отбеляза още той. "Във Фискалния съвет пък получават възнаграждение, което е три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание", изтъкна Манолов.

Щедро увеличение е предвидено и за бюджета за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за противодействие на корупцията. "Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени", призова той.

Разкъсана е връзката вноски-права, обясни още синдикалният лидер. "Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанасе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу", отбеляза той.

Увеличението на осигурителната вноска с два пункта ще се отрази на правата на работниците, каза Манолов. Няма по-грешни решения от тези, които се взимат в условия на криза, подчерта още той.

Въпреки това протестите срещу параметрите на бюджета ще продължат и през следващата седмица. "Те неглижират протестите, но простестът подгрява настроенията. След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор, ще е това", заяви Манолов.