Как България да стане по-желана инвестиционна дестинация?

Има сериозна необходимост от дебат по темата какви мерки трябва да бъдат предприети, за да стане България още по-желана инвестиционна дестинация. До момента този разговор не е проведен на достатъчно високо ниво. Това каза инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че имаме чудесен закон за насърчаване на инвестициите, който дава яснота на инвеститорите какво могат да очакват от държавата в различни сфери. Но имаме нужда от това да определим ясно приоритетите си, за да сме ефективни в привличането на инвеститорите.

„Данъците, разбира се, са ключов фактор – никога обаче не може само един фактор да е водещ. Например, цената на електрозахранването също има значение. „Основното обаче е едно – да можеш да спечелиш доверието на големите инвеститори“, обясни Панчев.

Той даде пример с това как след привличането на китайски инвеститор разговорите с други потенциални инвеститори от Китай са много по-лесни, защото можеш да посочиш конкретни и обективни примери.

Рестриктивните мерки и ограниченията за това кой и при какви условия може да инвестира у нас са нужни, но не може само с тях. „България е добра инвестиционна дестинация, но всякакви ограничения трябва да са умерени и съобразени с действителността ни“, посочи гостът.

Еврозоната открива огромни възможности пред страната ни. Тракия икономическа зона изгради екип, който може да отговори на очакванията и изискванията на всеки един инвеститор. Когато един инвеститор прояви интерес, той получава цялата палитра от услуги, от която има нужда. „Много от инвеститорите признават, че българската работна ръка е наистина качества и лесно приема и прилага иновациите“, обясни Панчев.

„Ако продължим да разрешаваме проблемите с трудовото законодателство, работната сила и работим във всички важни посоки, можем да сме сигурни, че ще привлечем още успешни инвестиции в Българи“, категоричен е гостът.

Тракия икономическа зона изпраща трудна, но успешна година. Успехите включват нови инвеститори и успешни преговори, част от които трябва да приключат още тази година. След откритието на първата реална китайска инвестиция сме обнадеждени. В момента текат преговори със скандинавски компании, както и с гръцки и турски фирми.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.