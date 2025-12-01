Фабричната активност в еврозоната се свива, съкращенията на служители се ускоряват

Фабричната активност в еврозоната отново се е върнала в зоната на свиване през ноември заради отслабващото търсене, което е принудило компаниите да съкращават работни места с най-бързия темп от седем месеца насам, предава Ройтерс.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор на еврозоната на HCOB, изготвен от S&P Global, е спаднал до 49,6 пункта през ноември спрямо отчетените 50 пункта през октомври. Бенчмаркът достига петмесечно дъно и е малко под предварителната оценка от 49,7 пункта. Стойности над 50 пункта показват растеж в активността, докато тези под този праг сочат свиване.

Новите поръчки са намалели след стагнацията през октомври. Експортните поръчки са спаднали за пети пореден месец, което подчертава постоянните затруднения на международните пазари.

В отговор на отслабващото търсене производителите съкращават работни места с най-бързия темп от април насам, а запасите от готова продукция намаляват най-рязко от юли 2021 г.

„Настоящата картина на еврозоната е отрезвяваща, тъй като производственият сектор не успява да излезе от стагнацията и дори клони към свиване“, коментира Сирус де ла Рубия, главен икономист в Hamburg Commercial Bank.

„Що се отнася до броя държави, в които индустрията отново расте, перспективата пред еврозоната изглежда сравнително добра. Когато обаче се вземе предвид размерът на тези икономики, картината става съвсем различна, тъй като именно двете най-големи икономики отчетоха още по-дълбока рецесия в индустрията през ноември“, добавя той.

В Германия и Франция PMI индексът е спаднал до деветмесечни дъна - съответно, 48,2 и 47,8 пункта. Междувременно шест други наблюдавани държави са отчели растеж, като Ирландия е начело с 52,8 пункта, следвана от Гърция с 52,7 пункта.

Производственият обем е продължил да расте, но с много по-бавен темп - индексът на продукцията е спаднал до 50,4 пункта от 51 пункта през октомври, което е най-ниската стойност за последните девет месеца.

Разходите за входящи суровини са се повишили с най-резкия темп от март насам след месеци на относително стабилни цени. Компаниите обаче са поели по-голямата част от този натиск, като продажните цени са се понижили леко.

Въпреки общото отслабване на условията, бизнес доверието се е повишило до най-високото си ниво от юни насам.

„В това отношение настроенията в Германия леко са се подобрили, а във Франция се наблюдава дори преход от песимизъм към оптимизъм“, допълва Де ла Рубия. „Ако приемем, че половината икономика е психология, това повишено доверие е знак, че нещата може да се подобрят през следващата година“, посочва още той.