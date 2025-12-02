Митата и AI бумът подлагат на изпитание устойчивостта на световната икономика

Растежът на световната икономика устоява по-добре от очакванията, тъй като бумът на инвестициите в изкуствен интелект спомага да се компенсират част от сътресенията от повишаването на митата в САЩ, съобщи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като повиши прогнозите си за някои големи икономики, предава Ройтерс.

Организацията в Париж обаче предуреди, че растежът на световната икономика е уязвим от всяко ново избухване на търговското напрежение, а оптимизмът на инвеститорите относно изкуствения интелект може да предизвика корекция на фондовия пазар, ако очакванията не се оправдаят.

В своите икономически прогнози ОИСР прогнозира, че глобалният растеж ще се забави леко от 3,2% през 2025 г. до 2,9% през 2026 г., като остави прогнозите си непроменени спрямо последните си оценки през септември. Тя прогнозира възстановяване до 3,1% през 2027 г.

Повишени прогнози за растежа през 2025 г., но рисковете остават

ОИСР прогнозира, че икономиката на САЩ ще нарасне с 2% през 2025 г., като ревизира към повишение прогнозата си от септември за 1,8%, преди увеличението да се забави до 1,7% през 2026 г., отново ревизия нагоре спрямо 1,5%, прогнозирани през септември.

Инвестициите в изкуствен интелект, фискалната подкрепа и очакваните лихвени понижения от Федералния резерв спомагат за компенсиране на отрицателното въздействие на митата върху вноса, намалената имиграция и съкращенията на работните места на федерално ниво, отбелязва ОИСР.

Очаква се растежът на Китай да остане непроменен на ниво от 5% през 2025 г., което е ревизия нагоре спрямо очакванията за 4,9% през септември. Той ще се забави до 4,4% през 2026 г., непроменена прогноза спрямо септември, тъй като фискалната подкрепа отслабва, а новите американски мита върху стоките, внасяни от Китай, оказват влияние.

Прогнозата за растежа на еврозоната през 2025 г. беше ревизирана на 1,3% спрямо 1,2%, подкрепена от устойчивите пазари на труда и увеличените публични разходи в Германия. Очаква се растежът да се забави до 1,2% през 2026 г., докато преди това се очакваше ръст от 1 на сто, тъй като затягането на бюджета във Франция и Италия натежава върху перспективите.

Според прогнозите икономиката на Япония ще нарасне с 1,3% през 2025 г., ревизиране нагоре спрямо 1,1%, подкрепена от силните корпоративни печалби и инвестиции, преди да се забави до 0,9% през 2026 г.

Прогнози за търговията и инфлацията

Очаква се растежът на световната търговия да се забави от 4,2% през 2025 г. на 2,3% през 2026 г., тъй като пълният ефект от митата се отразява на инвестициите и потреблението. Повишената несигурност в търговската политика ограничава перспективите за възстановяване.

Според прогнозите инфлацията ще се върне постепенно към целите на централните банки до средата на 2027 г. в повечето големи икономики. В САЩ се очаква инфлацията да достигне връхна точка в средата на 2026 г. поради прехвърлянето на митата на потребителите, след което ще започне да се успокоява. В Китай и някои нововъзникващи пазари инфлацията ще се ускори умерено с намаляването на свръхкапацитета в производствената сфера, сочат прогнозите.

Очаква се повечето централни банки да запазят или да понижат лихвените проценти през следващата година, тъй като инфлационният натиск отслабва. Според прогнозите Федералният резерв ще понижи леко лихвите до края на 2026 г., ако няма изненади при инфлацията от митата.

Очаквания за България

Икономическият растеж на България ще остане относително висок през 2025 г., въпреки че ще се забави до 3%, преди да отслабне допълнително до 2,6% през следващата година и до 2,4% през 2027 г., показват още прогнозите, цитирани от БТА.

Основни двигатели на растежа на българската икономика ще останат потреблението на домакинствата и публичния сектор. Инвестициите ще се подпомагат от средствата по фондовете на ЕС и подобреното доверие, свързано с въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г. Ръстът на българския износ ще следва търсенето на ключовите европейски пазари, посочват още от ОИСР.

Очаква се инфлацията в България да се ускори заради ръст на заплатите, възстановяване на ставката на ДДС, както и по-високи цени на комуналните услуги. Инфлацията ще се успокои със забавянето на растежа на заплатите. Постоянните значителни увеличения на заплатите обаче могат да забавят процеса на снижаване на инфлацията, прогнозира ОИСР за страната ни.

Ръстът на пенсиите, заплатите в публичния сектор, социалните трансфери и инвестиционните разходи е силен, но по-слабите от планираното приходи могат да наложат корекции в разходите, за да се поддържа бюджетният дефицит в рамките на наложените от ЕС ограничения. Умерената фискална консолидация и по-големият акцент върху разходите, стимулиращи растежа, биха помогнали за намаляване на инфлационния натиск и биха подкрепили икономическия растеж, изтъкват експертите.