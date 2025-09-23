ОИСР: Световната икономика все още не е усетила пълната сила на митата на Тръмп

Световната икономика може да понесе значителен удар от търговските мерки на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че показа по-голяма устойчивост от очакваното през последните месеци, предупреждава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В нови прогнози, публикувани във вторник, базираната в Париж организация повиши перспективите си за световния растеж и за повечето отделни икономики за 2025 г., позовавайки се на въздействието на предварителното снабдяване със стоки преди влизането в сила на по-високите мита. САЩ също така бележат силни инвестиции в изкуствен интелект, докато Китай се възползва от фискалната подкрепа на Пекин.

Но ОИСР не прави почти никакви промени в прогнозите си за 2026 г., като очаква глобалният растеж да се забави до 2,9% от 3,2% за тази година, а растежът в САЩ - до 1,5% от 1,8% на фона на по-високите мита и повишената несигурност.

Пълното въздействие от общото мито, наложено от Белия дом, което достига 19,5% - най-високото от 1933 г. насам - все още не е усетено, добавя ОИСР.

„Това е значителен удар за американската икономика и тъй като американската икономика е толкова важна за останалия свят, това ще има последици за много държави“, посочва главният икономист на ОИСР Алваро Сантос Перейра.

Последиците от опита на Тръмп да пренапише правилата на световната търговия са трудни за оценка от икономистите както поради мащаба на промените в политиката, така и поради непредсказуемостта на прилагането им.

Въпреки че ефектите от нарастващия внос на стоки отслабват и предстои да се наблюдава евентуално отрицателно въздействие върху реалната активност, ОИСР заяви, че последствията вече са видими при някои потребителски цени. Организацията също така посочи отслабването на пазара на труда, нарастващата безработица и намаляващите свободни работни места, като изтъква, че последните бизнес проучвания показват признаци на охлаждане.

Икономически перспективи на ОИСР. Графика: Bloomberg

„Важно е страните да продължат да преговарят и да са в състояние да постигнат споразумения за намаляване на търговските бариери, защото знаем, че повече търговия е добра за растежа“, подчертава Перейра.

ОИСР заяви, че се очаква инфлацията да се забави в повечето големи икономики на фона на по-бавен растеж и по-слаб натиск върху заетостта.

Организацията все пак предупреди, че централните банки трябва да останат „бдителни“.

По отношение на Федералния резерв ОИСР очаква постепенно понижение на лихвените проценти през следващата година с облекчаването на пазарите на труда, стига митата да не предизвикат по-ускорена и широка инфлация.

Като цяло организацията заяви, че има „значителни рискове“ за междинната ѝ перспектива, включително възможността за допълнителни търговски такси или повторно покачване на цените.