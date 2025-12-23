Негативната серия при потребителското доверие в САЩ вече е най-дългата от 2008 г.

Потребителското доверие в САЩ спада през декември за пети пореден месец поради по-песимистичните очаквания за пазара на труда и бизнес условията, съобщава Bloomberg.

Индексът на Conference Board се понижава до 89,1 пункта от 92,9 пункта за миналия месец, като негативната серия вече е най-дългата от 2008 г. насам.

Показателят за текущите условия спада до 116,8 пункта, най-ниското ниво от февруари 2021 г., докато мярката за очакванията за следващите шест месеца остава стабилна през декември.

Икономистите очакваха доверието да се възстанови донякъде след рекордно дългото спиране на работата на американското правителство. Но продължаващият спад подчертава колко притеснени са потребителите относно инфлацията, митата и политиката като цяло.

Въздействието на високите цени и опасенията относно пазара на труда тежат на потребителите през цялата година, като индексът се задържа около едни от най-ниските си нива от пандемията насам. Ръстът на работните места е бавен, безработицата се увеличава, а инфлацията остава над целевото ниво на Федералния резерв от 2%.

Потребителското доверие в САЩ удължава своята негативна серия през декември. Графика: Bloomberg

Икономистите прогнозират, че наемането на пазара на труда ще остане слабо през следващата година, а нивото на безработица ще покаже слабо подобрение, което може да продължи да тежи върху доверието. Те също така очакват ръстът на заплатите да се забави допълнително през 2026 г., което може да доведе до разделение между разходите и доходите.

Все повече потребители смятат, че е трудно да се намери работа, и по подобен начин намалява делът на тези, които казват, че има много работни места. Разликата между тези два показателя се е стеснила до най-ниското си ниво от началото на 2021 г.

Това се отразява негативно на оценката на респондентите за настоящото финансово състояние на техните домакинства, която пада до отрицателна територия за първи път от близо четири години. Въпреки това те са по-оптимистично настроени към бъдещето.

Плановете за покупка на повечето големи електроуреди, както и на жилища и автомобили, биват ограничени този месец. Делът на планиращите да си вземат почивка също се понижава.