България е с най-ниската минимална заплата в ЕС, но тя купува повече

България е с най-ниската минимална работна заплата (МРЗ) в ЕС към 1 януари 2026 г., но измерена в покупателна способност, тя позволява да се купят повече стоки и услуги, отколкото в Чехия, Латвия и Естония, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Към началото на годината 22 от 27-те страни членки на ЕС имат национални минимални заплати. Изключенията са Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

От тези страни 8 са с минимална заплата под 1000 евро на месец – България (620 евро), Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

В други осем страни минималната заплата варира от 1000 до 1500 евро - Гърция (1027), Хърватия (1050 евро), Португалия (1073 евро), Кипър (1088 евро), Полша (1139 евро), Литва (1153 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).

В останалите шест страни минималните заплати са над 1500 евро на месец - Франция (1823 евро), Белгия (2112 евро), Нидерландия (2295 евро), Германия (2343 евро), Ирландия (2391 евро) и Люксембург (2704 евро).

Най-високата минимална заплата в ЕС е 4,4 пъти по-висока от най-ниската. Но разликите в минималните заплати в отделните страни стават значително по-малки, след като се вземат предвид различията в ценовите равнища.

Според индикатора паритет на покупателната способност (ППС), използван от Евростат, номиналните 620 евро в България отговарят на средно над 1000 евро ППС, като за първи път преминават тази граница.

България е една от трите страни заедно със Словакия и Чехия, които са сменили групата си в сравнение с 1 януари 2025 г. и са преминали от тази на страните с минимална работна заплата под 1000 евро ППС в групата на държавите с МРЗ между 1000 и 1500 евро ППС.

След коригиране за ценови различия минималните заплати варират от 886 евро ППС на месец в Естония до 2157 евро ППС в Германия. Това означава, че най-високата минимална заплата е с 2,4 пъти по-голяма от най-ниската.

Минимални заплати в ЕС към януари 2026 г., измерени чрез паритет на покупателна способност (ППС). Графика: Евростат

От гледна точка на ППС страните членки на ЕС с национална минимална работна заплата могат да бъдат класифицирани в три различни групи:

– минимална заплата над 1500 евро ППС на месец – Германия, Люксембург, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Франция, Полша и Испания.

– минимална заплата между 1000 и 1500 евро ППС на месец – Словения, Литва, Хърватия, Румъния, Португалия, Гърция, Кипър, Унгария, Малта, Словакия, България и Чехия.

– минимална заплата под 1000 евро ППС на месец – Латвия и Естония.