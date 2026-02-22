Планът за „Произведено в Европа“ предизвиква интензивно лобиране в Брюксел

Натискът на Европейската комисия (ЕК) за въвеждане на т.нар. европейска преференция в обществените поръчки предизвиква силно лобиране от страните членки на Европейския съюз (ЕС) и чуждестранните партньори, съобщава Euronews.

Предложението, предназначено да противодейства на конкуренцията от Китай и САЩ, би довело до официално предпочитание към продукти, произведени в Европа, в обществените поръчки и схемите за подкрепа. Критиците му го определят като протекционистко, а няколко държави членки се опитват да смекчат определението за „Произведено в Европа“, за да осигурят достъп за страни със сходно мислене.

Според представители на ЕС законодателството, което трябва да определи какво означава „произведено в Европа“, вероятно ще се забави, въпреки че се появи в дневния ред на Комисията за представяне на 26 февруари. Стратегията беше отложена веднъж през ноември 2025 г.

Изтекъл проект на текстовете, видени от Euronews, изброява стратегически сектори, които да бъдат обхванати от европейската преференция. Сред тях са химикали, автомобилостроене, изкуствен интелект и Космос. Предлага се също така въвеждането на прагове за произход от ЕС от 70% за електрически превозни средства, 25% за алуминий и 30% за пластмаси, използвани за производството на прозорци и врати.

Проектът предизвика силен отпор. Северните и Прибалтийските държави предупреждават, че строг режим на „Произведено в Европа“ може да възпре инвестициите и да ограничи достъпа на компании от ЕС до авангардни технологии от страни извън ЕС.

Според изтекла информация, която Euronews цитира миналата седмица, Комисията изглежда клони към германската позиция: европейско предпочитание, отворено за партньори със сходно мислене, с реципрочни ангажименти за обществени поръчки, които допринасят за „целите на Съюза за конкурентоспособност, устойчивост и икономическа сигурност“.

Великобритания е обезпокоена от протекционизма

Великобритания е сред партньорите, предпазливи към протекционисткия обрат, като британските служители подчертават, че икономиките на ЕС и Обединеното кралство са силно преплетени.

„Не е моментът да се бъркаме в това, което вече работи“, коментира източник на медията.

ЕС остава най-големият експортен пазар за британски автомобили. Няколко европейски производители произвеждат превозни средства във Великобритания, която през 2024 г. е втората по големина експортна дестинация на ЕС след САЩ.

„Почти половината от търговията ни е с ЕС. Търгуваме с ЕС почти толкова, колкото с целия останал свят взети заедно“, посочи миналата седмица британският финансов министър Рейчъл Рийвс.

Британски източници също твърдят, че дълбоките капиталови пазари на Лондон биха могли да помогнат на ЕС да осигури инвестиции за съживяване на своята индустрия – освен ако блокът не затвори пазара си.

Комисията обмисля следващия си ход, като се стреми да внесе предложение преди срещата на върха на ЕС през март, фокусирана върху конкурентоспособността. Натискът обаче се засилва и отвътре, с противодействието на Генералната дирекция „Търговия“ – традиционно твърд защитник на отворения пазар на ЕС.

Париж, който отдавна настоява за стратегия „Произведено в Европа“, казва, че концепцията е получила достатъчно подкрепа в Брюксел, за да стане реалност, и че дебатът сега се насочва към нейното прилагане.

Еврокомисарят по въпросите на промишлеността на ЕС Стефан Сежурне, който наблюдава досието, коментира, че европейската преференция „ще доведе до голяма промяна в икономическата доктрина на Европа“. „Следователно не е изненадващо, че са необходими време и усилия, за да се стигне до обща и интелигентна версия“, добавя той.