Малкият бизнес в САЩ още чака забележителния икономически растеж, обещан от Тръмп

Часове преди Доналд Тръмп да произнесе своята годишна реч за "Състоянието на съюза" един от основателите и почетен главен редактор на Bloomberg News Матю Уинклър отбелязва какво е "истинското състояние на съюза". В коментар за агенцията той посочва, че малките предприятия (с под 500 служители), в които работят почти половината от заетите в САЩ, са в криза и оптимизмът им не е по-висок от нивата през 2020 година, когато светът беше обхванат от пандемията от коронавируса.

Едва половината от фермите в страната очакват да са на печалба в следващите месеци, засегнати от митата, които наложи американският президент Доналд Тръмп в "Деня на свободата" през април 2025 година, и войната срещу имигрантите - 75% от работещите в селското стопанство са чужденци.

Малкият бизнес съобщава за рекорден брой фалити на фона на заявленията на властите за забележителен икономически растеж, тъй като брутният вътрешен продукт (БВП) продължава да се увеличава, отбелязва още Уинклър.

Всичко това се случва на фона на няколкото намаления на лихвите от страна на Федералния резерв, забавяща се инфлация (до 2,7%) и бума на фондовия пазар (S&P500 се е повишил с 16%). Ръстът на БВП през последните 12 месеца е от 2,2%, но за първи път досега растящата американска икономика е създала толкова малко работни места. Ударът се поема от най-малките - компаниите с до 50 души персонал са съкратили 120 хил. работни места през ноември 2025 година. Това е най-големият брой от май 2020 година досега.

Именно тези компании са поели и тежестта на митата на Доналд Тръмп, показват проучвания на клона на Федералния резерв в Ню Йорк. Собственик на кафене в Темпи (Аризона) разказва, че цените са се повишили заради по-високите разходи за внос, а опасенията са, че клиентите няма да могат да си позволят да плащат повече.

Когато Тръмп се върна в Белия дом, The Economist написа, че наследява икономика "за завист". В последната година от управлението на Джо Байдън САЩ прибавиха 1,24 млн. работни места. Това е 3,4 пъти повече спрямо първата година на Доналд Тръмп. Но сега 21% от американците казват, че е трудно да си намерят работа. Това е най-високият процент от февруари 2021 година.

Особено силно са засегнати афроамериканците, при които безработицата достига 4,8% след рекордно ниската в последната година на Байдън от 1,4%.

Не е голяма изненада защо потребителското доверие се срина до най-ниското си ниво от май 2014 година.