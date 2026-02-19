Течението "Продай Америка" всъщност е било "Купи Америка" през 2025 г.

Чуждестранни инвеститори са закупили над два пъти повече американски акции през 2025 г., отколкото през 2024 г., въпреки по-високите мита, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Покупките на американски активи от чуждестранни инвеститори се увеличават до 720,1 млрд. долара нетно през миналата година, което е със 134% повече в сравнение с 307,5 ​​млрд. долара през 2024 г. и най-големият обем от поне десетилетие, според данни на Министерството на финансите на САЩ, цитирани от Bloomberg. Малко под 409 млрд. долара са влезли в държавни ценни книжа и облигации.

Резкият скок в покупките е предизвикателство за настроението „Продай Америка“, което набра скорост миналата година заради митата и влиянието им върху световната търговия.

„Продай Америка е преувеличена история, поне за акциите“, коментира Оуен Ламонт, старши вицепрезидент и портфолио мениджър в Acadian Asset Management LLC. „Това, което виждаме, е американска изключителност“, добавя той. „Изключителната любов към американските технологични акции изглежда продължава“, заключава Ламонт.

Въпреки че опасенията на инвеститорите, свързани с политиката, предизвикаха волатилност на американските фондови индекси през 2025 г., някои от техните опасения бяха компенсирани от развитието на изкуствения интелект. Доскоро технологията се възприемаше до голяма степен като сила, която ще увеличи корпоративните печалби.

Въпреки това печалбите на американските акции изостават от тези на световните им конкуренти през миналата година. Бенчмаркът S&P 500 отчете 16% годишна доходност, като изостана от тази на MSCI World Excluding United States Index с 13 процентни пункта.

„2025 г. не беше за продажба на Америка, а за продължаване на купуването на Америка, но не само Америка“, коментира Джина Мартин Адамс, главен пазарен стратег в HB Wealth Management LLC. „Американските акции бяха доминиращият двигател на доходността през периода 2023-2024 г. През 2025 г. в глобалния пейзаж се появиха други възможности“, добавя тя.

Като се изключат Каймановите острови и Ирландия, където са регистрирани много глобални инвестиционни фондове, Норвегия е най-големият купувач на американски акции през 2025 г., според анализ на Bloomberg News. Скандинавската страна е закупила нетно акции за 81,8 млрд. долара, почти три пъти повече от инвестициите ѝ през 2024 г.

Сингапур, най-големият купувач през 2024 г., е на второ място с инвестиции за 79 млрд. долара. Южна Корея също е сред водещите купувачи със 73,6 млрд. долара – почти пет пъти повече, отколкото през 2024 г.

Континентален Китай е нетен продавач за трета поредна година, като се е отказал от американски акции на стойност 34,1 млрд. долара през 2025 г. Само Кувейт е продал повече – активи за 36,5 млрд. долара.

Канада, която е най-големият продавач на американски акции през 2024 г., е станала купувач през миналата година, като е вложила 10,6 млрд. долара.

Обезценяването на долара миналата година може би е насърчило някои чуждестранни мениджъри да изберат американските ценни книжа. „Нашите данни показват, че трансграничните инвеститори са се възползвали максимално от корекцията в оценката на долара, за да увеличат експозицията си към американски акции“, пише в бележка Джеф Ю, старши макростратег в BNY, един от най-големите попечители в света.