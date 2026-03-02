Икономическият растеж на Турция е загубил инерция в края на 2025 г.

Икономическият растеж на Турция се е забавил през четвъртото тримесечие на миналата година в сравнение с предходните три месеца на фона на рестриктивната парична политика за ограничаване на двуцифрената инфлация, предава Bloomberg.

Икономиката на страната е отбелязала ръст от 0,4% спрямо третото тримесечие, оправдавайки средната прогноза в проучване на Bloomberg сред икономисти, според данни, публикувани в понеделник от Турския статистически институт. За сравнение, през предходното тримесечие бе отбелязан растеж от 1%.

Намаленият растеж през тримесечието предполага, че строгите кредитни условия и повишените разходи по заемите оказват натиск върху вътрешното потребителско търсене. Централните банкери многократно са сигнализирали, че искат устойчив растеж, при който потреблението не е основният двигател.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,4% на годишна база, сочат още данните. Икономистите в отделно проучване на Bloomberg дадоха средна прогноза за растеж на БВП от 3,8%.

Представителите на Турската централна банка следят отблизо данните за БВП, докато се подготвят за решението за лихвените проценти на 12 март. По-късно тази седмица статистическата служба ще обяви и доклада за потребителската инфлация за февруари, която според анкетираните икономисти вероятно е надхвърлила 31% на годишна база.