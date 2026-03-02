Инфлацията у нас продължава да се забавя и през февруари

Инфлацията в България продължава да забавя темпа си на растеж и през февруари, достигайки ниво от 3,3% на годишна база. На месечна база също се отчита силно забавяне на ръста до 0,3%, след като месец по-рано той достигна темп от 0,6%. Това показват експресните оценки за индекса на потребителските цени, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през лятото на миналата година, като през юли и август достигна 5,3%, а през септември 5,6%, след което се забави през октомври до 5,3%, през ноември до 5,2%, през декември до 5,0%, а през януари рязко се снижи до 3,5%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през февруари спрямо предходния месец се очаква при направленията „Информация и комуникация“ (1,3%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,7%). Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1,9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0,9%).

Според експресната предварителна оценка за Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, очакванията са през февруари 2026 г. месечната инфлация да е 0,1%, а годишната инфлация - 2,0%.

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8%), „Информация и комуникация“ (0,7%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,5%). Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1,7%), „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0,5%), „Транспорт“ (-0,5%) и „Развлечения, спорт и култура“ (-0,3%).

Според индекса на цените за малката кошница през февруари 2026 г. се очаква цените на стоките и услугите да са се увеличили с 0,6% на месечна база и с 2,9% на годишна база.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец при хранителните стоки с 1,2%, както и при услугите с 0,1%, но при нехранителните стоки те са се понижили с 0,2%, показват оценките.