Инфлацията у нас бе коригирана още надолу за първия месец на 2026 г.

Инфлацията в България забавя темпа си на растеж и през първия месец на 2026 г., достигайки ниво от 3,5% на годишна база, което е дори под експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ) за равнище от 3,6%. На месечна база се отчита ускоряване на ръста до 0,6%, което също е под първоначалните оценки за темп от 0,7%. През декември инфлацията бе на ниво от 0,1%, показват последните данни на НСИ.

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през летните месеци, като през юли и август достигна 5,3%, а през септември 5,6%, след което се забави през октомври до 5,3% и през ноември до 5,2%. За сравнение, през първото полугодие на 2025 г. инфлацията варираше от 3,5% през април до 4,4% през юни.

На месечна база през септември се наблюдаваше дефлация от 0,8%, след като през октомври инфлацията рязко скочи до 0,9%, но през ноември и декември се забави – до ниво от 0,5%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през януари тази година спрямо предходния месец се наблюдава при направленията „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (1,8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (1,6%) и „Застрахователни и финансови услуги“ (1,3%). Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-4,0%) и „Информация и комуникация“ (-0,3%).

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4,6%.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11,5%, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42,1%.

През януари 2026 г. месечната инфлация е 0,6%, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2,3%.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 3,4%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през януари 2026 г. месечната инфлация е 0,6%, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2,3%.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 3,4%.

Източник: НСИ

Натрупаната инфлация за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 10,3%, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 35,8%.

По предварителни данни на НСИ през януари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,5%, а годишното – 2.9%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец при хранителните стоки с 0,7%, както и при услугите с 0,6%, без промяна са цените при нехранителните стоки.