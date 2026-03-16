НСИ потвърди забавянето на инфлацията у нас през февруари

Инфлацията в България продължава да забавя темпа си на растеж и през февруари, достигайки ниво от 3,3% на годишна база. На месечна база също се отчита забавяне на ръста до 0,4% (при 0,3% в експресните оценки), след като месец по-рано той достигна темп от 0,6%. Това показват данните за индекса на потребителските цени, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през лятото на миналата година, като през през септември достигна 5,6%, след което се забави през декември до 5,0%, а през януари рязко се снижи до 3,5%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през февруари спрямо предходния месец е регистрирано при направленията „Информация и комуникация“ (1,3%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1,0%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,7%). Намаление е отчетено при: „Облекло и обувки“ (-1,9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0,9%).

Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1,0%.

Средногодишната инфлация за периода март 2025 - февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 - февруари 2025 г. е 4,5%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 11,1%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 41,8%, отчита НСИ.

Окончателни данни за януари 2026 година

По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0,6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,5%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през февруари 2026 г. месечната инфлация е 0,2%, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2,1%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 0,8%.

Средногодишната инфлация за периода март 2025 - февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 - февруари 2025 г. е 3,3%.

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец увеличение на цените е отчетено в групите: „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,8%), „Информация и комуникация“ (0,7%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,5%).

Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-1,7%), „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0,5%), „Транспорт“ (-0,5%). Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 9,8%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 35,3%.

Според индекса на цените за малката кошница през февруари 2026 г. цените на стоките и услугите са се увеличили с 0,6% на месечна база и с 2,9% на годишна база.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се повишили спрямо предходния месец при хранителните стоки с 1,3%, както и при услугите с 0,1%, но при нехранителните стоки те са се понижили с 0,2%, показват данните.

По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация за малката кошница е 0,5%, а годишната спрямо януари 2025 г. е 2,9%.