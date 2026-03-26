Евродепутатите одобриха търговското споразумение със САЩ след няколко отлагания

След няколко отлагания евродепутатите най-накрая одобриха търговското споразумение на Европейския съюз със САЩ.

В четвъртък Европейският парламент гласува в подкрепа на споразумението, съобщиха от пресслужбата му.

Ако бъдат договорени с държавите членки на ЕС, текстовете ще премахнат повечето мита върху промишлените стоки от САЩ и ще осигурят преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ в съответствие с ангажиментите, поети през лятото на 2025 г. между ЕС и северноатлантическия партньор.

Евродепутатите засилиха предложената клауза за суспендиране, която ще позволи митническите преференции със САЩ да бъдат суспендирани при редица условия. Например Комисията би могла да предложи суспендиране на всички или някои търговски преференции, ако САЩ наложат допълнителни мита, надвишаващи договорения таван от 15%, или нови мита върху стоки от ЕС.

Клаузата за суспендиране може да бъде задействана и ако САЩ например подкопаят целите на споразумението, дискриминират икономическите оператори от ЕС, заплашват териториалната цялост на държавите членки, външната политика и политиката на отбрана или извършват икономическа принуда.

Членовете на ЕП въведоха и „клауза за отложено прилагане“, която означава, че новите мита ще влязат в сила само ако САЩ спазват ангажиментите си. Тези условия включват намаляване на митата на САЩ за продукти от ЕС със съдържание на стомана и алуминий под 50% до максимум 15%.

Освен това за продуктите от ЕС със съдържание на стомана и алуминий над 50%, освен ако САЩ не намалят митата си до максимум 15%, митническите преференции на ЕС за износа на стомана, алуминий и техните производни продукти от САЩ ще престанат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на регламента.

Членовете на ЕП също така се споразумяха за датата на изтичане на срока на действие на основния регламент - 31 март 2028 г. Това може да бъде удължено само чрез ново законодателно предложение, което да бъде представено след задълбочена оценка на въздействието на регламента.

Комисията ще бъде натоварена със задачата да наблюдава въздействието на новите правила и ще може временно да суспендира новите мита, ако вносът от САЩ достигне равнище, което би могло да причини сериозни вреди на промишлеността на ЕС, например в случай на увеличение с 10% на вноса на определена група продукти.

Двата законодателни акта са приети с 417 гласа „за“, 154 гласа „против“ и 71 гласа „въздържал се“ (коригиране на митата и откриване на тарифни квоти за вноса на някои стоки с произход от САЩ); 437 гласа „за“, 144 гласа „против“ и 60 гласа „въздържал се“ (неприлагане на мита върху вноса на някои стоки). Евродепутатите вече са готови да започнат преговори с правителствата от ЕС за окончателната форма на законодателството.



На 27 юли миналата година в Търнбъри, Шотландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постигнаха споразумение по митнически и търговски въпроси. На 28 август Комисията публикува две законодателни предложения, насочени към прилагане на митническите аспекти на изявлението. Първият предоставя преференциален достъп за стоки от САЩ до ЕС; вторият разширява съществуващия режим на нулеви мита върху вноса на някои видове омари.