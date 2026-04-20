Лагард: Двойната несигурност на войната изисква повече данни преди решение за лихвите

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че двата основни фактора около войната в Иран затрудняват усилията за изготвяне на мерки в областта на паричната политика, предава Bloomberg.

Продължителността на нарушаването на доставките и възможните последици от цените на енергоресурсите за по-широката инфлация усложняват работата на Европейската централна банка (ЕЦБ), посочи Лагард в Берлин в понеделник.

„Тази двойна несигурност за продължителността на сътресенията и степента на прехвърляне на въздействието налага да съберем повече информация преди да направим категорични изводи за паричната ни политика“, допълни тя на ежегодния прием на Асоциацията на германските банки.

Нови прогнози на ЕЦБ за инфлацията и растежа. Графика: Bloomberg LP

Лагард говори, след като напрежението в Близкия изток се засили през уикенда, а спорът за Ормузкия проток заплашва да задълбочи световната енергийна криза и охлажда надеждите за бърз край на военните действия.

„Характерът на конфликта, който се развива на приливи и отливи – война, примирие, мирни преговори, рухването им, морска блокада, вдигането ѝ, повторното ѝ налагане, прави изключително трудно да се прецени продължителността и тежестта на последиците“, заяви Лагард.

Представителите на ЕЦБ все още оценяват последиците от по-високите цени на енергийните ресурси и геополитическата несигурност. Те вероятно няма да преприемат действия на заседанието си този месец, като инвеститорите очаква повишения на лихвите по-късно през годината.

„Ясно е, че няма лесен път за връщане там, където бяхме преди избухването на конфликта“, каза Лагард. Въпреки това „до момента не сме наблюдавали толкова значително покачване на цените на енергийните ресурси, което да ни тласне направо към нашия неблагоприятен сценарий“, допълни тя.

Въпреки че цените на петрола на спот и на фючърсния пазар са над основните допускания на ЕЦБ, „пазарите изглежда очакват, че нарушаването на доставките ще бъде краткосрочно“, отбеляза Лагард. Цените на природния газ също са дори под основния сценарий и има ограничени признаци за нарушаване на веригите за доставки.

Брутен вътрешен продукт на тримесечна база, основен, неблагоприятен и силно неблагоприятен сценарий. Графика: Bloomberg LP

Очаква се инфлацията в еврозоната да се ускори към 3% този месец, а допитванията сред бизнеса за април вероятно ще покажат още едно влошаване на дейността, което ще увеличи опасността от сценарий на стагфлация.

Според Лагард, макар че икономическата картина остава „дълбоко несигурно“, ЕЦБ е готова да предприеме действия според ситуацията, когато има достатъчно информация.

„Ангажиментът и компасът ни са ясни“, добави тя.