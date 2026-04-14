Лагард отхвърли възможността за преждевременното ѝ оттегляне като шеф на ЕЦБ

Гуверньорът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че преждевременното ѝ напускане на регулатора в момента не е опция за нея, тъй като икономиката на еврозоната преминава през трудни времена, съобщава Bloomberg.

„Когато на хоризонта има големи облаци, капитанът не напуска кораба – и този капитан няма да напусне кораба, защото виждам облаци“, заяви Лагард в интервю за Bloomberg. „Когато видите големи смущения, намалени енергийни доставки, когато видите заплахи за растежа, риск от ускорена инфлация, това са сериозни въпроси, на които трябва да обърнем внимание“, добавя тя.

Коментарите на Лагард отразяват негативните ефекти от войната на САЩ и Израел с Иран и блокадата на Ормузкия проток, които хвърлиха световната икономика в поредна криза. Международният валутен фонд (МВФ) рязко понижи перспективите си за икономиката на еврозоната и предупреди за глобален спад, ако конфликтът продължи.

Спекулациите за напускането на Лагард като ръководител на ЕЦБ преди изтичането на мандата ѝ през октомври следващата година се засилиха през февруари, след като управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало обяви оставката си - ход, който ще позволи на президента на страната Еманюел Макрон да го замени преди изборите следващата пролет.

Дьо Гало подчерта през март, че ЕЦБ е готова да действа, за да ограничи инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната, въпреки че залагането на конкретни дати за евентуално повишаване на лихвените проценти би било преждевременно. Войната на САЩ и Израел в Иран може да предизвика негативен шок в предлагането, което да доведе до по-бавен икономически растеж и по-бързо покачване на потребителските цени, предупреди той, като добави, че последните новини около конфликта „не дават благоприятни сигнали“.

Последните данни на Евростат за инфлацията в еврозоната показаха, че годишният темп на ценови растеж достига 2,5% през март в сравнение с 1,9% за февруари. Сред всички разглеждани компоненти енергийните продукти отчитат най-висок годишен темп за март, като цените в сектора скачат с 4,9% в сравнение с 3,1-процентния ръст през февруари.

Парична политика

ЕЦБ все още не е взела решение дали да повиши лихвените проценти, тъй като последиците от конфликта между САЩ и Иран върху икономиката на еврозоната остават неясни, подчертава Лагард. Тя посочва, че е твърде рано да се правят заключения и на практика коригира очакванията на свои колеги, които са направили прогнози за възможни повишения на лихвените проценти.

„Това не означава, че ще тръгнем в една или друга посока и със сигурност не определя лихвена траектория, която мога да потвърдя днес“, изтъква Лагард по повод ситуацията в Иран, допълвайки, че „всички колеги, които твърдят, че знаят какво ще се случи, на практика не знаят“.

Лагард заяви, че икономиката се намира „между основния и неблагоприятния сценарий“, което според трейдърите може да се тълкува като сигнал, че не се очаква скоро да има повишение на лихвите.