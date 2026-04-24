За 10 години хората в най-критичните етапи на остър глад са се увеличили драстично

Броят на хората в най-критичните етапи на остър глад се е увеличил драстично от 2016 г. насам на фона на спада на средствата, които се отделят за борба с глада, според доклад на Организацията на обединените нации (ООН), публикуван в петък.

Около 1,4 млн. души са били на ръба на глад през миналата година в шест държави и територии в сравнение със 155 хил. през 2016 г., според годишния Глобален доклад за хранителните кризи, публикуван от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) и Световната продоволствена програма на ООН (WFP), пише Politico.

Финансирането обаче намалява, сочат данните.

Разходите за хуманитарна помощ и развитие, свързани с хранителни кризи, са се сринали до нивата от 2016-2017 г., казва се в доклада. През миналата година САЩ са намалили с близо 57% чуждестранната помощ, отбелязват авторите на документа. Драстични съкращения има и във финансирането от Германия, Франция, Нидерландия и Великобритания.

Докладът отбелязва, че делът на анализираното население, изправено пред високи нива на остър глад, почти се е удвоил през същия период.

„Силният глад се е удвоил и е обявено недохранване на две места“, казва напускащият изпълнителен директор на WFP Синди Маккейн. „Същите страни са приклещени в опустошителен цикъл на глад, подхранван от конфликти и утежнен от недостатъчно финансиране“, добавя Маккейн.

WFP загуби повече от 2,6 млрд. долара и 6 хил. работни места през миналата година, след като администрацията на Тръмп разпусна USAID, основната агенция за чуждестранна помощ на Вашингтон. Други агенции на ООН, включително FAO, също бяха силно засегнати.

На този фон 266 млн. души в 47 държави са изпитвали високи нива на остра продоволствена несигурност през 2025 г.

Докладът предупреждава, че числото вероятно подценява реалния мащаб на проблема, тъй като 18 държави не разполагат с използваеми данни, и това е най-ниското покритие от десетилетие.

За първи път в 10-годишната история на доклада глад е потвърден едновременно на две места – Ивицата Газа и Судан, като и на двете места причината са войни и ограничен достъп до помощ.

„Гладът е пряко свързан с конфликта“, казва Райн Полсън, директор на FAO за извънредни ситуации.

Конфликтът е основният двигател на глада в 19 страни, в които живеят над 147 млн. души, нуждаещи се от спешна хранителна помощ. Това е повече от половината от общия брой в световен мащаб.

Авторите на доклада предупреждават, че ескалацията на конфликта в Близкия изток вече нарушава световните пазари на торове и енергоносители. Това притиска страните, зависими от вноса на храни, които са в криза още отпреди избухването боевете.