Потребителското доверие в САЩ неочаквано се повишава през април

Потребителското доверие в САЩ неочаквано се е повишило през април до най-високото си ниво за годината, тъй като американците са били по-оптимистично настроени относно перспективите за пазара на труда в страната, предава Bloomberg.

Индексът на The Conference Board (СВ) се увеличава до 92,8 пункта спрямо 92,2 пункта през март, показват данни, публикувани във вторник. Средната прогноза в анкета на Bloomberg сред икономисти беше за стойност от 89 пункта.

Показателят за очакванията за следващите шест месеца расте през април, докато индексът за текущите условия леко се понижава.

Подобрението в доверието, въпреки по-широките опасения, свързани с по-високите разходи и войната в Близкия изток, може да отразява крехко примирие между САЩ и Иран, както и признаци за стабилизиране на пазара на труда. Наемането на служители се е възстановило през март, а по-скорошни данни сочат ограничени съкращения.

Въпреки това индексът на The Conference Board остава слаб в сравнение с последните години и много потребители продължават да се тревожат за перспективите си за работа и за нарастващите цени.

Отделен показател за потребителските нагласи, публикуван миналата седмица, е спаднал до рекордно ниско ниво през април. Освен това приблизително всеки втори зает американец заявява, че се притеснява да не загуби работата си, според проучване на Harris Poll, проведено за Bloomberg News миналия месец.

Делът на потребителите, които казват, че в момента е трудно да се намери работа, леко е намалял, докато делът на тези, които смятат, че работните места са в изобилие, е останал почти без промяна на ниско ниво.

Разликата между тези два показателя - метрика, която икономистите следят внимателно, за да оценят пазара на труда - се е подобрила.

Делът на анкетираните, които очакват повече възможности за заетост през следващите шест месеца, се е повишил до най-високото си ниво от четири месеца. Участниците в проучването също така като цяло са по-малко песимистично настроени относно перспективите си за доходите.