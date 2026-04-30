Войната в Иран е тласнала цените в САЩ нагоре през март

Американците са се сблъскали с нарастващи цени през март, след като войната на САЩ и Израел в Иран доведе до скок в цените на петрола, създавайки нови предизвикателства за Федералния резерв, предава CNBC.

Основният ценови индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва храните и енергоносителите, се е повишил с 0,3% за месеца, съобщи в четвъртък Министерството на търговията. Годишната инфлация е достигнала до 3,2%, като данните съвпадат с прогнозите на Dow Jones.

Ако се включат по-волатилните компоненти като горива и хранителни продукти, отчетените стойности са по-високи - месечно увеличение от 0,7% и годишен темп от 3,5%. Те също в съответствие с очакванията.

Също днес Министерството на търговията съобщи, че брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ е нараснал с годишен темп от 2% през първото тримесечие спрямо отчетените 0,5% през четвъртото тримесечие на 2025 г. Резултатът обаче е под очакваните 2,2%.

Темпът на икономически растеж вероятно подкрепя очакванията на инвеститорите, че Федералният резерв ще запази лихвените проценти без промяна, вероятно до 2027 г., освен ако не се стигне до влошаване на пазара на труда. В сряда централната банка на САЩ остави основния си краткосрочен лихвен процент в диапазона 3,50–3,75%, посочвайки като аргумент за това нарастващите притеснения относно инфлацията заради войната на САЩ и Израел в Иран.

Икономистите очакват конфликтът в Близкия изток да окаже натиск върху икономическия растеж от второто тримесечие нататък.