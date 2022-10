Лондон: Руските военни са в дилема при Днепър

Според британското разузнаване Русия е изправена пред стратегическа дилема при защитата на силно оспорваните райони по поречието на река Днепър в Украйна. Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени руските командири, е нарастващата заплаха за стратегически важния град Нова Каховка в южния край на язовир Днепър (Кременчугското водохранилище), се казва в ежедневната справка на британското министерство на отбраната.

Руснаците се нуждаят в този регион от повредения път за снабдяване през Днепър, за да снабдяват собствените си войски от другата страна на реката. Изтеглянето на частите оттам би засилило отбраната на региона около областната столица Херсон, но политическата необходимост вероятно ще наложи да не се изтеглят, казват британците, цитирани от DPA.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022

